Аналітик припустив, на які поступки може піти Іран, щоб укласти угоду зі США

Конфлікт між США та Іраном загострюється з кожним днем. І хоча сторони заявляють, що не підуть на переговори, проте ситуація може скластися так, що Тегеран погодиться на підписання угоди. Питання в тому, чим саме він буде готовий поступитися.

Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, які питання важливо узгодити США з Іраном для того, щоб було вичерпано конфлікт. Він вважає, чим довше Тегеран протримається у цьому протистоянні, тим на менші поступки Вашингтону він піде.

До теми Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

У чому інтерес США щодо Ірану?

Корнієнко наголосив, якщо Іран найближчим часом сигналізуватиме про початок перемовин, то вимоги Дональда Трампа будуть максимальним. Якщо що ж Тегеран вирішить протриматись довше, а це означає ризики для конкретних людей, керівництва країни, яке піклується про своє фізичне виживання, і йому це вдасться, тоді умови угоди будуть іншими.

До слова. У МАГАТЕ заявили, що не знайшли доказів створення Іраном ядерної зброї. Проте в агентстві занепокоєні через значні запаси в країні збагаченого урану, наближеного до збройового класу. Крім того, Іран обмежує доступ інспекторів до своїх об'єктів. Також доки Тегеран не почне співпрацювати із МАГАТЕ у питаннях гарантій, агентство не зможе підтвердити, що ядерна програма Ірану має мирний характер.

"На переговорах постане питання ядерної угоди, передачі збагаченого урану, ліквідації ядерних об'єктів та подальших спроб розробки ядерної зброї. Крім того, можливо тепер додасться ще енергетична співпраця", – припустив він.

Йдеться про допуск американських компаній до розробки або управління нафтовими ресурсами Ірану. Умовно, це легалізація нафти.

Якщо ситуація складеться так, що іранська нафта буде під американським контролем, тоді США потрібно буде її продавати, як було з венесуельською нафтою. Сполучені Штати тоді почали пришвидшено тиснути на Індію, тому що їм потрібний вільний ринок,

– пояснив засновник аналітичної спільноти Resurgam.

Якщо у США з'явиться більший обсяг легалізованої нафти, їм доведеться шукати додаткові ринки її споживання. Оскільки Китай менш зацікавлений у закупівлі цієї нафти по вищих цінах, то залишається Індія. І це, на думку Дмитра Корнієнка, призведе до позитивних моментів.

Війна на Близькому Сході: що відбувається довкола Ірану?