Війна, можливо, буде довшою і кривавішою, – Верещук закликає не лишатись в окупації

Ірина Верещук заявила, що війна може бути довшою, ніж ми очікували. Саме тому міністерка закликає людей не залишатись жити під так званою квазівладою ворога.

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликала людей старатись не брати паспорти Росії. Про це Верещук написала 29 травня – на 95 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Верещук попередила людей, що війна може бути довшою

Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікували. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо та ми її відвоюємо. Тому, можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли,

– попередила Ірина Верещук.

Також міністерка пригадала, що через окупацію людям доводиться ухвалювати важкі рішення.