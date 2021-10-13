Війна надовго, – Верещук пояснила, чому Україні потрібна оборонна свідомість
Джерело:24 канал
Україна повинна мати національний спротив як засадничу рольову модель захисту і оборони держави. Нам потрібна оборонна свідомість.
Кожен українець повинен розуміти, що відбувається. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі сказала "слуга народу" Ірина Верещук.
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"Бо війна надовго. Ми не можемо сказати, що Путін зупиниться", – наголосила Верещук.
Україна – найближча жертва
Вона пояснила, що Росія виписує та виговорює різні думки. В такий спосіб держава-окупант демонструє свою агресію – всьому світу, не лише Україні.
Ми просто найближча жертва для них, тому нас так болить,
– сказала Верещук.
Коли закінчиться війна на Сході, як вважає "слуга", це політичне рішення. Не варто, на її думку, розраховувати на те, що Україна піде в атаку.
Верещук: Ми дорожимо кожним
Адже так наша держава втрачатиме тисячі українців. "Бо ми дорожимо кожним з них", – зауважила Верещук.
Вона нагадала про ухвалення закону щодо територіальної оборони. "Дуже сподіваюсь, що він якомога швидше запрацює. Зараз збільшимо чисельність Збройних сил на 11 тисяч, щоб бути професіоналами", – додала нардепка.Нагадаємо! Відповідно до цього закону, в нашій державі повинна бути надійна система оборони. Безпеку в Україні зможуть гарантувати приблизно 400 тисяч осіб.
Ситуація на Донбасі: остання інформація
- У вівторок, 12 жовтня, окупанти 1 раз відкрили вогонь по українських позиціях.
- Проросійські бойовики гатили зі стрілецької зброї по позиціях ООС біля Зайцева.
- На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.
Джерело: пресслужба ООС