Війна надовго, – Верещук пояснила, чому Україні потрібна оборонна свідомість

Україна повинна мати національний спротив як засадничу рольову модель захисту і оборони держави. Нам потрібна оборонна свідомість.

Кожен українець повинен розуміти, що відбувається. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі сказала "слуга народу" Ірина Верещук.

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"Бо війна надовго. Ми не можемо сказати, що Путін зупиниться", – наголосила Верещук.

Україна – найближча жертва

Вона пояснила, що Росія виписує та виговорює різні думки. В такий спосіб держава-окупант демонструє свою агресію – всьому світу, не лише Україні.

Ми просто найближча жертва для них, тому нас так болить,

– сказала Верещук.

Коли закінчиться війна на Сході, як вважає "слуга", це політичне рішення. Не варто, на її думку, розраховувати на те, що Україна піде в атаку.

Верещук: Ми дорожимо кожним

Адже так наша держава втрачатиме тисячі українців. "Бо ми дорожимо кожним з них", – зауважила Верещук.

Вона нагадала про ухвалення закону щодо територіальної оборони. "Дуже сподіваюсь, що він якомога швидше запрацює. Зараз збільшимо чисельність Збройних сил на 11 тисяч, щоб бути професіоналами", – додала нардепка.

Ситуація на Донбасі: остання інформація

У вівторок, 12 жовтня, окупанти 1 раз відкрили вогонь по українських позиціях.

Проросійські бойовики гатили зі стрілецької зброї по позиціях ООС біля Зайцева.

На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

Відповідно до цього закону, в нашій державі повинна бути надійна система оборони. Безпеку в Україні зможуть гарантувати приблизно 400 тисяч осіб

Джерело: пресслужба ООС