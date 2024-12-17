У Росії вкотре заговорили про можливий конфлікт з НАТО: який сигнал надсилає Кремль

У Росії знову розповідають про загрозу війни з НАТО у найближчі десятиліття. Це досить типові фрази, які там неодноразово говорили. Але тут не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що заява Бєлоусова про війну, який є міністром оборони Росії, не є чимось новим. Там знову показують, що Росія – буцімто серйозний гравець та "складний перемовник"; що на неї потрібно вважати і так далі.

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Чому лунають заяви про війну з НАТО

Як наголосив Клочок, попри намагання Росія видаватися сильною, все потрібно також розглядати в контексті можливого заморожування війни в Україні. Тоді Путін може увімкнутися на інших фронтах.

Путін розповідав, що естонська Нарва – російське місто. Або ж росіяни часто говорять про Північ Казахстану. Є Сувальський коридор. Заморожування війни в Україні означатиме для Росії появу нових можливостей щодо створення загроз на інших фронтах. Це навіть може бути країна НАТО,

– вважає Клочок.

Звісно, навряд чи зараз може бути пряме зіткнення. Але гібридні загрози цілком можуть бути. Росія продовжує нарощувати озброєння та масштабувати армію. Так, вони не є настільки сильними, як перед початком повномасштабного вторгнення, але все одно намагаються нарощувати армію.

Навіть в НАТО визнали, що кількісний вимір армії будь-якої країни є не менш загрозливим, ніж наявність ядерної зброї. Бо присутність військ на будь-якій території – це контроль. А заяви Бєлоусова розцінюю в контексті публічного формату переговорів щодо замороження війни. Вони показують, хто на що здатний та обмінюються "реверансами",

– зауважив Клочок.