У Кремлі вже заклали у стратегію масштабну війну в Європі. Росія готується до десятка нових конфліктів – проти Польщі, країн Балтії, Скандинавії та навіть у Арктиці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал РБК-Україна. Росія розглядає збройне протистояння з країнами НАТО як неминуче, а підготовка до цього триває вже зараз.

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Формування нових армій та реформування ЗС Росії

За інформацією української розвідки, у період з 2030 по 2035 рік Москва очікує виникнення цілої низки нових збройних конфліктів за участі Росії. У першу чергу йдеться про потенційні війни на напрямках Польщі, країн Балтії, Скандинавії та навіть Арктики. Всього у військовій стратегії Росії зафіксовано до 10 можливих конфліктів на європейському напрямку.

Попри війну проти України, Кремль уже реалізує масштабну реформу власних збройних сил. До 2029 року планується створення двох нових військових округів – Ленінградського та Московського, до складу яких увійдуть нові армійські корпуси й дивізії. Ключове завдання – посилення російської військової присутності на західному стратегічному напрямку.

Паралельно Росії стрімко нарощує потужності оборонної промисловості. Виробництво високоточного озброєння, ракет і ударних безпілотників відбувається у режимі "воєнних рейок" уже третій рік поспіль.

Фінансування та мобілізаційні резерви

За оцінками ГУР, офіційний військовий бюджет Росії становить близько 130 – 140 мільярдів доларів на рік, однак реальні витрати можуть бути значно більшими. Кремль фактично не обмежує ресурси, коли йдеться про підготовку до масштабної війни.

Крім того, Росія має серйозний мобілізаційний потенціал – до 5 мільйонів осіб. Такий ресурс дає можливість Путіну планувати великі військові кампанії одразу на кількох напрямках.

Агресивна риторика та плани проти НАТО

У розвідці зазначають: риторика Кремля останні роки стала ще агресивнішою. Російське керівництво дедалі частіше демонструє відверту ворожість щодо НАТО та Євросоюзу. Війна проти України стала лише прологом – тепер Москва готує ґрунт для нової фази протистояння вже в межах Європи.

На тлі цих загроз країни НАТО, зокрема Польща, нарощують власні оборонні спроможності. Варшава активно модернізує армію та закуповує новітнє озброєння, готуючись до можливих сценаріїв масштабної агресії з боку РФ.