Війна не закінчиться цього року, і в наступному також, але у Росії немає шансів

В мене не дуже хороша новина. Війна не закінчиться цього року. І в наступному також.

Недокраїна з вкраденою історією

Ми можемо підписати будь-які угоди про припинення вогню, але Росія біля наших кордонів нікуди не подінеться. А для Росії існування України та української вільної нації – смерті подібне.

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Вона діє, як злочинець, котрий замітає сліди. Чому? Тому що Росія – це фейкова держава, яка вкрала в нас назву, історію та багатьох героїв. Вона придумала свою і переписала багато разів нашу історію.

Тепер фактаж. Київ був заснований у 482 році. Масове хрещення киян було 988 року. Хрестив Русь Князь Володимир (956 – 1015 роки життя). Москва, як ви знаєте, заснована в 1147 році Юрієм Долгоруким. При цьому Юрій Долгорукий не заснував Москву, а віджав її у суздальського боярина Кучка Степана Івановича, який володів селами по річці Москва, вбивши його.

Сам Юрій Долгорукий був праправнуком Володимира Святославовича, який хрестив Русь. І похований Юрій Долгорукий у Києві біля Києво-Печерської Лаври. Тож для північних сусідів Київ – сакральне місце!

Від Русі до України

Територія Київської Русі становила:

XI століття – 800 000 квадратних кілометрів.

XII століття – 1 300 000 квадратних кілометрів.

І простягалася Київська Русь від Чорного моря до Балтійського та Білого морів! Для порівняння, територія України сьогодні "всього" 603 548 квадратних кілометрів.

Назва ж Україна зовсім не "Леніним" придумана, як згадує карлик. Вперше ця назва згадується у Київському літописі 1187 року. І жодного відношення до "окраїни" не має, навпаки докорінно: слово "країна" – держава.

Назва ж "Російська імперія" була придумана Петром І, який перейменував Московську державу 22 жовтня 1721 року, використовуючи назву іншої держави. Навіщо? Ну, по-перше, що ви знаєте про Московське царство до ребрендингу? По-друге, Русь вже на той час була дорогим і шанованим європейським брендом. Київські князі перебували у родинних зв'язках практично з усіма королівськими будинками Європи.

Ніколи не забуду каплицю святої Маргарити в Единбурзі, де випадково прочитав, що вона є онукою київського князя Ярослава Мудрого. А те, що французька королева Анна була дочкою Ярослава Мудрого, знає навіть Макрон.

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Скарбниця інтелекту

Русь була одним із європейських центрів освіти. Згадака першого навчального закладу датується 988 роком у Повісті минулих літ. Другий з'явився у 1030 році, створений Ярославом Мудрим у Новгороді. Острозьку академію засновано у 1576 році. Києво-Могилянську – у 1615 році.

Саме Києво-Могилянська академія стала колискою російської освіти. Випускники академії були засновниками низки шкіл у Росії та Білорусі, особливо у XVIII столітті. Вони заснували школи та семінарії майже у всіх містах Росії: Москві, Петербурзі, Смоленську, Ростові, Тобольську, Іркутську, Холмогорах, Твері, Білгороді, Суздалі, Вятці, Вологді, Коломні, Рязані, Пскові, Великому Устюзі, Астрахані, Костромі, Володимирі-над-Клязьмою та інших містах. Вчителями у цих школах переважно були випускники Києво-Могилянської академії.

Відомий вчений Михайло Ломоносов також був випускником Києво-Могилянської академії. Щоправда, до цього він закінчив "Спасську школу", засновану випускником тієї ж Києво-Могилянської академії.

Вічна свобода України поховає Росію

Важливо також пам'ятати про українських воїнів. Вся Європа знає не з чуток про українських козаків. І не лише із підручників. Майже у всіх європейських війнах, яких були сотні, кожен третій найманець був українським козаком.

Історія Другої світової війни без українців не була б такою, якою вона виявилася. Про це свідчать страшні цифри втрат – понад 50% загиблих громадян СРСР були саме українцями.

Росії вкрай некомфортно бути світовим суб'єктом, коли вона не має своєї історії, своєї назви та свого народу. Адже "русский" – це теж не національність, а приналежність до території. А російська мова – штучна.

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І не просто всю історію України нас намагаються знищити. Українську мову забороняли 134 рази! Українців знищували Голодомором: у 1932 – 1933 роках комуністичний тоталітарний режим знищив 10,5 мільйонів українців. Депортували на Далекий Схід. У нас відбирали родючі території. Примушували міняти національність у паспортах (мій дідусь без цього не зміг вступити до вишу).

Ви можете продовжити довгий перелік злочинів, крадіжки, які намагається приховати Московія, спадкоємець традицій Орди. Але в них нічого не вийде. Вони не вивчили уроки історії. Українці – нація, яка успішно виживає в умовах хаосу та загрози останні 400 років. Не одна імперія, що зіткнулася з нами, вже припинила існування. І це також чекає на сучасну Росію.

Для українців, на відміну від росіян, цінна не територія, а свобода та гідність. І поки існує у світі хоча б один українець (а українська діаспора – одна з найбільших у світі), у Росії немає шансів. А, значить, ми неодмінно переможемо!

P.S. Ну, і згадаємо насамкінець Бжезинського: "Росія може бути або імперією, або демократією, але не тим й іншим одночасно... Без України Росія перестає бути імперією".

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