Війна не залежить від цін на нафту: у Путіна відповіли на заяву Трампа

У Росії відкинули припущення про залежність своєї агресії в Україні від світових нафтових цін. Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження вартості нафти здатне зупинити війну.

Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що ціни на нафту дійсно здатні вплинути на можливості Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як відповіли на заяву Трампа у Росії

У Росії вважають, що ціна на нафту ніяк не вплине на хід війни та її можливості.

Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту,

– заявив Пєсков.

Він виник, за його словами через "загрозу національній безпеці Росії".

"Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, через загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і через небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії, і це не пов'язано з цінами на нафту", – сказав Пєсков.

Натомість український міністр Андрій Сибіга підкреслив, що економічні чинники, зокрема падіння цін на нафту, суттєво обмежують ресурси Росії для війни.

Радянський Союз вийшов з Афганістану і розпався частково через економічні проблеми та низькі ціни на нафту,

– зазначив Сибіга.