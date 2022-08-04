путін готовий до переговорів, тільки називати їх треба інакше

Коли говорять про готовність путіна до переговорів, треба завжди уточнювати, до яких перемовин це готовність.

Чого хоче кремль

Почати перемовини, щоб застовбити за собою старі та нові окуповані території спочатку тимчасово, а потім – назавжди? Так, до цього путін готовий. Тільки це не перемовини називається. Це називається – капітуляція.

Читайте Найоплачуваніший голос москви озвучив справжній план путіна

Дірява л*рва Шредер транслює брехливу пропаганду, підмінюючи перемовини про звільнення окупованих територій перемовинами про капітуляцію.

Цільова аудиторія – європейський обиватель, який не розумітиме, навіщо його уряд підтримує війну в Україні, якщо путін готовий до перемовин.

Важливо росія готує для ЗСУ виставу під виглядом "другого фронту"

москву чекає капітуляція

Хто може хоч якось впливати на європейські ЗМІ – прошу докласти всіх зусиль, щоб брехня про перемовини була викрита і в ЗМІ потрапила правдива інформація – ні до яких перемовин про деокупацію москва досі не готова.

Перемовин не буде. Буде капітуляція. І це буде капітуляція московії.

Також цікаво – Жданов розкрив справжню ціль рашистів на Запорізьків АЕС: дивіться відео