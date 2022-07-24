росіяни визнали фіаско: Донбас ненавидить "русскій мір" та путінських "асвабадітєлєй"

російський військор Романов у своєму телеграм-каналі відкрито пише, що захоплений російськими військами напівзруйнований Лисичанськ ненавидить окупантів.

Уся молодь за Україну. Багато молодих людей були у територіальній обороні та допомагали ЗСУ, а після захоплення міста виїхали з Лисичанська.

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Лисичанськ ненавидить окупантів

Місто спорожніло. Жителі, що залишилися, ненавидять загарбників і кричать їм на вулицях прокляття. У Лисичанську діють партизанські загони.

Так, все це пише не Арестович, а реальна людина з того боку, яка працює на лінії фронту і якій точно немає сенсу брехати на користь України.

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Ненависть до "русского міра"

Привіт усім, хто любить розповідати про тотально проросійський, сепарський Донбас. Сама ж росія дуже багатьох вилікувала від любові до "русского міра".

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