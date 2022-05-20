Хроніка світової продовольчої кризи. Росія напала на Україну та заблокувала порти. В результаті Україна не може експортувати своє зерно, як вона робила це завжди.

Країна-терорист взяла світ на "приціл" голоду

Українські аграрії страждають. Страждає українська економіка. Страждає українська гривня без валютної виручки.

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Страждають і покупці українського зерна, адже до світової інфляції, що є рекордною за 40 років, додається ще й дефіцит. Ускладнює ситуацію посуха у південній півкулі, що вже зменшило світовий урожай.

У світі заговорили про загрозу голоду. Соціальні потрясіння. Нова криза мігрантів. Цілком імовірно, що війна Путіна стане горезвісним чорним лебедем для світової економіки.

Росія не була б Росією, якби не почала шантажувати цивілізований світ. Мовляв, доки не знімете санкції – не розблокуємо порти. І заразом краде українське зерно на окупованих територіях.

Ні дати ні взяти держава-терорист. Погрожує світовим голодом задля зняття із себе санкцій. Погрожує вбити мільйони людей, дестабілізувати життя сотень мільйонів життів та десятки країн.

Хоча, нічого нового. Адже Росія останні місяці постійно поводиться, як шахід-смертник, обмотаний ядерними боєголовками.

Два способи приструнити Росію

Який ще злочин проти світу не вчинив Путін, цікаво? В цьому випадку він і Китаю життя псує, до речі. Що зробить світ? А подивимося. Ось в ООН готові на переговори з терористами. Але що там із них взяти. Добре, що санкції запроваджували не вони. В цьому випадку їхня імпотентність навіть на користь.

А в США знають, що переговори із терористами не ведуть. Що зробить Вашингтон? США: ок, у цю гру можуть грати двоє. За повідомленням Reuters, Пентагон розглядає можливість надати Україні протикорабельні ракети. Потужні протикорабельні ракети. Щоб порти розблокувалися ніби самі по собі.

Другий напрямок – розділяй та володарюй. І знову таки – не тільки Росія може грати у цю гру. Як пише Wall Street Journal, Вашингтон веде переговори з Лукашенком: він пропускає українське зерно в балтійські порти – йому знімають санкції на його калійні добрива.

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Зрештою, не тільки Росія постійно намагається роз'єднати Захід. А хто краще, ніж Лукашенко знає, що вчасно зрадити – це не зрадити, це передбачити. Тим більше, якщо Захід об'єднаний довкола цінностей, за які й б'ється Україна, то Лукашенко їх немає. Хоча, перший варіант, з ракетами, чесно кажучи, виглядає симпатичніше.

І знову в Росії вибір між прийняттям реальності зараз і приниженням пізніше. Може, для російської пропаганди було би приємніше, щоб туди прибув флот НАТО і вирішував питання. Тоді можна було б сказати, що проти НАТО воюють. Але знову не дають їм такої приємності.

І, як показує досвід останніх місяців, якщо Росія може обрати шлях публічного приниження, вона його обов'язково обере.

Байки для сліпих росіян

І так, Росія шантажує весь світ голодом. Невже пересічні росіяни схвалюють? А пересічним росіянам згодовують дві байки.

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Байка №1

Злісний імперіалістичний Захід хоче влаштувати Україні Голодомор і збирається вивезти українське зерно, тож росіяни навіть захищають братній народ.

Байка №2

Всі повідомлення про голод пов'язані з тим, що Росія гордо відмовляється продавати своє зерно. І її просять продавати російське зерно.

І пересічні росіяни обманюватись раді. Ну а що, кому хочеться жити в країні, яка погрожує всьому світу голодом. Кому захочеться жити у країні-терористі. Яка не лише періодично натякає на загрозу ядерної зими для всього світу, а й прямо погрожує заморити голодом мільйони людей.

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