Війна з путінською Росією вже стала світовою

Росія напала на Україну, але по факту країна-агресор поставила під загрозу мирне життя не лише у нашій державі. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Світ прозрів, побачивши криваве обличчя Росії

Це натяк, а точніше погроза, озвучена прямим текстом без жодного прикриття чи прикрашання. Сьогодні це Україна, а завтра – будь-хто інший. Країни Балтії, Польща.

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У Путіна неодноразово показали, що Росія не виконує жодних домовленостей чи конвенцій. Для них неписані закони. Ані світу, ані людські. РФ використовує заборонені види зброї, РФ катує і вбиває цивільних, РФ погрожує усьому світу ядерною зброєю. Вони, як мавпа з гранатою, дії якої непередбачувані й неконтрольовані.

Спершу світ не розумів масштабів загрози та не усвідомлював наслідків від агресії Росії. Але через два місяці з моменту початку так званої "спецоперації з денацифікації" світова спільнота жахнулась від побаченого, і кадри з Бучі, Ірпеня та інших міст Київщини приголомшили кожного, хто їх побачив, не залежно від національності чи країни.

Ті, хто стали на сторону добра

Ще до початку військового вторгнення були країни, які висловлювали слова підтримки на дипломатичному рівні, а потім перейшли від слів до дій: до постачання новітньої зброї та обміну досвідом.

Ми постійно відчували надійне плече підтримки від США. Президент країни першим озвучив справжні наміри Путіна. Саме Джо Байден сказав фразу: "Путін ухвалив рішення про військове вторгнення". А далі лік пішов на дні. І 24 лютого українці прокинулись під звуки вибухів і крики сусідів, почали отримувати повідомлення і чути на тому кінці телефону голоси рідних зі словами "почалась війна".

США, починаючи з кінця січня, надсилають військову допомогу майже через день. Завдяки Америці, ми отримали кілька партій боєприпасів та летальної зброї (зокрема Javelin).

А у квітні Адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у сфері безпеки на 800 мільйонів доларів.

На допомогу Україні прийшла і Велика Британія, яка надіслала нам кілька літаків із летальною зброєю та боєприпасами. А далі – й військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони.

Окрім того, британці відправили в Україну своїх інструкторів для навчання військових. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон приїздив до Києва, зустрівся із президентом Зеленським та навіть поміняв у своєму твітері прізвище на український лад – Джонсонюк.

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Канада заявила про збільшення в Україні контингенту спецпризначенців на навчаннях військових до 400 осіб і передала кілька партій летальної зброї та обладнання.

Литва та Латвія відправили переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, а також тепловізори, сухпайки та військове спорядження.

Від Польщі до України прибули безпілотники, боєприпаси та преносні зенітно-ракетні комплекси Grom.

Окремо варто відзначити допомогу, яку Польща надала українцям, котрі тікали в країну в пошуках безпеки. Майже 3 мільйони українців знайшли прихисток у різних містах країни. Поляки надавали нам і житло і грошову підтримку і створили максимально дружні умови перебування для кожного вимушеного біженця.

Нідерланди надали Україні бронежилети, шоломи, снайперські гвинтівки, боєприпаси та радари стеження, а також бронемашини та пожежну техніку.

Що цікаво, на снарядах залишили написи: "Помста за MH17". Так, Росії передали палкий привіт. MH17 – комерційний авіалайнер зі 193 пасажирами з Нідерландів, збитий Росією у 2014 році.

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Не залишилась осторонь і Німеччина, яка передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3, а також 8 мільйонів патронів, 350 тисяч продуктових наборів, 50 транспортних засобів, медикаменти.

За нас – чи не весь світ. Бо кожен іноземний лідер осягнув масштаби загрози, яку несе Росія в особі хворобливого диктатора Путіна.

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