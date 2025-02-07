Наступ ЗСУ на Курщині, атаки російськими БпЛА не зупиняються: хронологія 1080 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1080 днів. Увесь цей час Сили оборони продовжують захищати суверенітет від ворожої агресії. Наразі ситуація на полі бою залишається напруженою та швидко змінюється.

Актуальна ситуація в Україні станом на 7 лютого: ключові події дня, події на фронті, ворожі втрати, наслідки атаки росіян та досягнення на міжнародному рівні – детальніше в матеріалі 24 Каналу.

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