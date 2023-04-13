Світ реагує на страту військового, на відео впізнали ПВК "Вагнера": хронологія 414 дня війни

24 Канал зібрав найголовніші події 13 квітня в один матеріал. Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – читайте нижче.
Днем раніше Страта українського полоненого, арешт Гершковича схвалив Путін: хронологія 413 дня війни
08:38
Вночі росіяни знову обстріляли Слов'янськ, вдаривши по місту двома ракетами "С-300". Одна з них влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони. Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, минулося без жертв.08:37
Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан – 10". Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а ще 1 ворожу радіолокаційну станцію. Також захисники відбили 45 атак ворога.08:30
У Генштабі повідомили, що зараз триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, а окремі з'єднання та частини привели у вищі ступені бойової готовності. Також там проводять доукомплектування підрозділів шляхом призову військовослужбовців запасу.07:27
За минулу добу росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу в місті. Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 зазнали поранень.07:12
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на страту українського полоненого росіянами і сказав, що "глибоко шокований" ним. Він наголосив, що Росія порушила Женевські конвенції.07:45
За минулу добу росіяни втратили ще щонайменше 540 своїх військових. Загальні втрати ворога зросли до 180 590.07:40
Аналітики Інституту вивчення війни відреагували на відео зі стратою українського військового та зауважили, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства". Також вони виступають за посилення жорстокості"02:34
Світовий банк, МВФ і G7 погодили виділення 115 мільярдів доларів на підтримку України на 4 роки. 01:25
Правозахисник з Gulagu.net Владімір Осєчкін сконтактував з Андрєєм Медведєвим – найманцем ПВК "Вагнера", який втік до Норвегії. За його словами, той упізнав на відео наджорстокого вбивства своїх "колег-вагнерівців". Зараз же Осєчкін збирає конкретну інформацію про нелюдів на відео й обіцяє 3 тисячі євро за неї.00:57
Президент Чехії Петр Павел відреагував на наджорстокі кадри страти українського полоненого російськими нелюдами. Він переконаний, що якщо відео справжнє, то Росії місце в одному ряду з ІДІЛ – міжнародною терористичною організацією.00:29
Дмитро Кулеба заявив, що Росія скоює звірства, яких світ не бачив з часів Другої світової війни. Він закликав конвертувати шок від звірства росіян у реальні дії. Зокрема, прискорити постачання зброї та боєприпасів, посилити санкції проти Росії та створити спеціальний трибунал. А ще виключити Росію з Радбезу ООН та організації загалом.00:07
Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко дорікнув Угорщині через те, що Будапешт далі тримається за російські енергоносії. За його словами, угорці буквально платять за ніж, яким відрізали голову українському солдату.