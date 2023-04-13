Світ реагує на страту військового, на відео впізнали ПВК "Вагнера": хронологія 414 дня війни

Росія продовжує криваву війну проти України. Російські солдати скоюють воєнні злочини, тероризують мирне населення та намагаються йти в наступ. Тим часом ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки ворога по лінії зіткнення, паралельно готуючись до контрнаступу.

24 Канал зібрав найголовніші події 13 квітня в один матеріал. Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – читайте нижче.

Днем раніше Страта українського полоненого, арешт Гершковича схвалив Путін: хронологія 413 дня війни

Вночі росіяни знову обстріляли Слов'янськ, вдаривши по місту двома ракетами "С-300". Одна з них влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони. Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, минулося без жертв.Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан – 10". Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а ще 1 ворожу радіолокаційну станцію. Також захисники відбили 45 атак ворога.У Генштабі повідомили, що зараз триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, а окремі з'єднання та частини привели у вищі ступені бойової готовності. Також там проводять доукомплектування підрозділів шляхом призову військовослужбовців запасу.За минулу добу росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу в місті. Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 зазнали поранень.Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на страту українського полоненого росіянами і сказав, що "глибоко шокований" ним. Він наголосив, що Росія порушила Женевські конвенції.За минулу добу росіяни втратили ще щонайменше 540 своїх військових. Загальні втрати ворога зросли до 180 590.Аналітики Інституту вивчення війни відреагували на відео зі стратою українського військового та зауважили, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства". Також вони виступають за посилення жорстокості"Світовий банк, МВФ і G7 погодили виділення 115 мільярдів доларів на підтримку України на 4 роки.Правозахисник з Gulagu.net Владімір Осєчкін сконтактував з Андрєєм Медведєвим – найманцем ПВК "Вагнера", який втік до Норвегії. За його словами, той упізнав на відео наджорстокого вбивства своїх "колег-вагнерівців". Зараз же Осєчкін збирає конкретну інформацію про нелюдів на відео й обіцяє 3 тисячі євро за неї.Президент Чехії Петр Павел відреагував на наджорстокі кадри страти українського полоненого російськими нелюдами. Він переконаний, що якщо відео справжнє, то Росії місце в одному ряду з ІДІЛ – міжнародною терористичною організацією.Дмитро Кулеба заявив, що Росія скоює звірства, яких світ не бачив з часів Другої світової війни. Він закликав конвертувати шок від звірства росіян у реальні дії. Зокрема, прискорити постачання зброї та боєприпасів, посилити санкції проти Росії та створити спеціальний трибунал. А ще виключити Росію з Радбезу ООН та організації загалом.Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко дорікнув Угорщині через те, що Будапешт далі тримається за російські енергоносії. За його словами, угорці буквально платять за ніж, яким відрізали голову українському солдату.