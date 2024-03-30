Атака "Шахедами", Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС: хронологія 766 дня війни

Росія продовжує обстрілювати Україну. Окупанти завдають терористичних ударів по енергетичних об'єктах й іншій цивільній інфраструктурі. Окрім того, агресор не полишає спроб наступати на фронті.

Які наслідки атак агресора, що відбувається на полі бою сьогодні, про чергові воєнні злочини росіян та головні новини за 30 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія б'є по прифронтових містах