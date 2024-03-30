Атака "Шахедами", Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС: хронологія 766 дня війни
Росія продовжує обстрілювати Україну. Окупанти завдають терористичних ударів по енергетичних об'єктах й іншій цивільній інфраструктурі. Окрім того, агресор не полишає спроб наступати на фронті.
Які наслідки атак агресора, що відбувається на полі бою сьогодні, про чергові воєнні злочини росіян та головні новини за 30 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському й Криворізькому. Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає. Червоногригорівську громаду агресор обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені. З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині 4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а ще безпілотниками з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей, Речниця Ради національної безпеки США заявила, що аби захистити українців від російської агресії, Конгрес повинен негайно ухвалити рішення стосовно надання допомоги для Києва. Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок, Окупанти атакували Південь і Південний Схід "Шахедами". Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура. На Дніпропетровщині захисники збили 4 дрони, на Одещині – 2, на Херсонщині – 1. Влучань не допущено, втім, у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Глава держави наголосив на необхідності допомоги від США. Пояснив, чому це вкрай важливо. Якщо не буде підтримки США, – це означає, що у нас не буде ні протиповітряної оборони, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками, Голова ОВА написав: "Одеса та Одеський район, лишайтеся в укриттях до відбою! Ворог атакує ударними безпілотниками". У Силах оборони Півдня зазначили, що йде бойова робота. Там також нагадали, що це може бути небезпечно. Тому закликали перебувати в укриттях і не фільмувати роботу ППО. Президент заявив, що Україна терміново потребує ракет великої дальності – ATACMS. Вони можуть вражати цілі ворога в окупованому Криму. Зокрема, аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, що випускають високоточні ракети й завдають нашій державі значної шкоди. Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами. Все – газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі, Законопроєкт про мобілізацію ще перебуває в роботі. Однак, профільний Комітет вже підтримав певні обмеження. Зокрема, людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Внаслідок російської атаки 22 березня Зміївська ТЕС в Харківській області повністю зруйнована. Станом на зараз не працює жоден енергоблок.
На Дніпропетровщині збили 4 дрони-камікадзе
Агресор атакував ракетами й "Шахедами": як відпроацювала ППО
– зазначив Микола Олещук.
Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України: реакція Білого дому
– підкреслила Едрієн Вотсон.
Під прицілом ворога була енергоінфраструктура: скільки "Шахедів" збили на Півдні
Якщо не буде підтримки США, будемо відступати крок за кроком, – Зеленський
– заявив Зеленський.
Одещину атакують "Шахеди"
По ворожих дронах працює ППО
Зеленський пояснив, чому ATACMS терміново необхідні Україні
– підкреслив Зеленський.
За кордоном не оформлятимуть закордонний паспорт без довідки про військовий облік
Окупанти зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині
Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському й Криворізькому. Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.
Червоногригорівську громаду агресор обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені.
З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині 4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а ще безпілотниками з мису Чауда (Крим).
Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей,
Речниця Ради національної безпеки США заявила, що аби захистити українців від російської агресії, Конгрес повинен негайно ухвалити рішення стосовно надання допомоги для Києва.
Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок,
Окупанти атакували Південь і Південний Схід "Шахедами". Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура. На Дніпропетровщині захисники збили 4 дрони, на Одещині – 2, на Херсонщині – 1.
Влучань не допущено, втім, у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
Глава держави наголосив на необхідності допомоги від США. Пояснив, чому це вкрай важливо.
Якщо не буде підтримки США, – це означає, що у нас не буде ні протиповітряної оборони, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками,
Голова ОВА написав: "Одеса та Одеський район, лишайтеся в укриттях до відбою! Ворог атакує ударними безпілотниками".
У Силах оборони Півдня зазначили, що йде бойова робота. Там також нагадали, що це може бути небезпечно. Тому закликали перебувати в укриттях і не фільмувати роботу ППО.
Президент заявив, що Україна терміново потребує ракет великої дальності – ATACMS. Вони можуть вражати цілі ворога в окупованому Криму. Зокрема, аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, що випускають високоточні ракети й завдають нашій державі значної шкоди.
Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами. Все – газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі,
Законопроєкт про мобілізацію ще перебуває в роботі. Однак, профільний Комітет вже підтримав певні обмеження.
Зокрема, людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта.
Внаслідок російської атаки 22 березня Зміївська ТЕС в Харківській області повністю зруйнована. Станом на зараз не працює жоден енергоблок.