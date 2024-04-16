Вибухи на Хмельниччині, плани щодо допомоги Україні від США: хронологія 783 дня війни

16 квітня 2024, 06:35
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Росія продовжує атакувати мирні українські міста, піддавши небезпеці цивільних мешканців. Наші воїни дають гідну відсіч окупантам, нейтралізують ворожі війська та техніку.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 783 дні. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:29, 16 квітня

Росія створює нове угруповання

Окупанти готуються давати відсіч рейдам, які проводять російські добровольці на території прикордонних областей Росії.

Російські війська можуть становити загрозу для півночі Харківської області, а також Сумщини та Чернігівщини. Наразі створюється скелет цього угруповання, а далі воно тільки "нарощуватиме м’язи".

Основою військ мають стати підрозділи, які входять до новоствореного Ленінградського округу. Наразі невідомо, чи все це пов'язано з можливим посиленням мобілізації у Росії.

06:26, 16 квітня

Джонсон розповів про план допомоги Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон оприлюднив плани передачі іноземної підтримки. Так, він представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план полягає в тому, аби перемістити 4 законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

Згодом Джонсон підтвердив цю інформацію. 

Він зазначив, що цього тижня вони розглянуть окремі законопроєкти зі структурованим та змістовним процесом внесення поправок:

  • фінансування Ізраїлю;
  • підтримки України в її війні проти російської агресії;
  • зміцнення американських союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;
  • ухвалення додаткових заходів для протидії їхнім супротивникам і зміцнення їхньої національної безпеки.
06:25, 16 квітня

На Хмельниччині чули вибухи

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили 16 квітня, о 00:12. А про відбій сповістили о 02:39. Сили ППО попереджали про загрозу атаки ворожими безпілотниками.

За декілька хвилин до відбою кореспонденти Суспільного проінформували в мережі про вибухи на Хмельниччині.

Автор: Ярослав Погончук