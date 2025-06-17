Росія завдала масованого удару по Києву: хронологія 1210 дня війни
Триває 1210 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог продовжує тероризувати мирне населення та не припиняє спроб окупувати дедалі більше українських територій.
Про ключові події 17 червня, ситуацію на фронті, втрати Росії, наслідки російських обстрілів, головні політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в хронології 24 Каналу.
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Виконувачка обов'язків ректора Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова розповіла, що внаслідок російського удару постраждав гуртожиток установи. За словами Семенової, жертв немає, натомість є поранені. Решту атаки всі перебували в укриттях. Зараз відбувається переселення студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку. З усіма на контакті студрада студмістечка й адміністрація гуртожитків. Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток. Вранці дам більше деталей. Вся команда на місці, працюємо, Після 4:20 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Трохи згодом з'явилася інформація, що "Шахеди" рухаються у бік Одеси. І майже ж одразу ЗМІ заявили, що в місті лунають вибухи. Вибухи вже підтвердили мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Чиновники закликають перебувати в укриттях, поки атака не мине. Росія завдала масованого удару ракетами та "Шахедами" по Київщині. Під удар потрапили мирні населені пункти, зокрема у Вишгородському та Броварському районах. У Вишгородському районі поранено жінку, пошкоджено приватні будинки. у Броварському районі загорілися дах будинку та господарча будівля на території підприємства. Через атаку окупантів в деяких районах столиці зафіксовано перебої з електроенергією. За даними мера міста Віталія Кличка, у Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому – в районі Червоного Хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики.
Внаслідок російської атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту
– зазначила виконувачка обов'язків ректорки.
Росіяни атакували "Шахедами" Одесу
Росія вдарила ракетами та "Шахедами" по Київщині
У Києві виникли перебої з електроенергією внаслідок російської атаки
Виконувачка обов'язків ректора Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова розповіла, що внаслідок російського удару постраждав гуртожиток установи.
За словами Семенової, жертв немає, натомість є поранені. Решту атаки всі перебували в укриттях.
Зараз відбувається переселення студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку. З усіма на контакті студрада студмістечка й адміністрація гуртожитків.
Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток. Вранці дам більше деталей. Вся команда на місці, працюємо,
Після 4:20 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Трохи згодом з'явилася інформація, що "Шахеди" рухаються у бік Одеси. І майже ж одразу ЗМІ заявили, що в місті лунають вибухи.
Вибухи вже підтвердили мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Чиновники закликають перебувати в укриттях, поки атака не мине.
Росія завдала масованого удару ракетами та "Шахедами" по Київщині. Під удар потрапили мирні населені пункти, зокрема у Вишгородському та Броварському районах.
У Вишгородському районі поранено жінку, пошкоджено приватні будинки. у Броварському районі загорілися дах будинку та господарча будівля на території підприємства.
Через атаку окупантів в деяких районах столиці зафіксовано перебої з електроенергією.
За даними мера міста Віталія Кличка, у Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому – в районі Червоного Хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики.