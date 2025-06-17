Росія завдала масованого удару по Києву: хронологія 1210 дня війни

Виконувачка обов'язків ректора Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова розповіла, що внаслідок російського удару постраждав гуртожиток установи.

За словами Семенової, жертв немає, натомість є поранені. Решту атаки всі перебували в укриттях.

Зараз відбувається переселення студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку. З усіма на контакті студрада студмістечка й адміністрація гуртожитків.

Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток. Вранці дам більше деталей. Вся команда на місці, працюємо,

– зазначила виконувачка обов'язків ректорки.