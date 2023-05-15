Фашистська Росія існуватиме до смерті Путіна, – Бабченко про основне завдання Заходу

Україні та союзникам потрібно розробити план, як діяти після перемоги. Навіть після вигнання окупантів за межі кордонів 1991 року, загроза збоку Росії нікуди не дінеться.

Про це 24 Каналу заявив журналіст Аркадій Бабченко. За його словами, в Росії не спостерігаються революційні настрої, а фінансова подушка дозволяє спокійно існувати ще багато років.

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Після поразки Росія не перестане бути загрозою

Бабченко вважає, що Заходу потрібно чимшвидше зрозуміти, що на східних кордонах Європи з’явилась фашистська держава, яка, після перемоги України, проіснує ще якийсь час, щонайменше до смерті Путіна. І навіть після його смерті вона нікуди не дінеться.

"Питання в іншому: що потрібно зробити, що її вибити? Росія розпадеться обов’язково, як вона це робила у 1917, у 1991 роках і обов’язково розпадеться згодом. Але зараз я не бачу передумов для цього. Всі мої знайомі, які приїжджають у Москву кажуть, що Париж виглядає гірше, ніж Москва", – розповів журналіст.

Бабченко додав, що Путін вже усвідомив, що війна програна, але він готується до нової, де врахує свої помилки.

"Загроза не мине – якщо Україна відвоює усю територію, то Росія нікуди не дінеться. Заходу потрібно зробити з неї аналог "православного Ірану", де Корпус вартових має владу лише всередині країни, а для дій ззовні сил немає. І продовжувати постачати Україні зброю", – підкреслив журналіст.

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