Дрони масовано атакували Харківщину: хронологія 1192 дня війни

В Україні триває 1192 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують стримувати ворожий натиск уздовж усієї лінії фронту та завдають значних втрат окупаційним військам.

Про ключові події 30 травня, ситуацію на фронті, втрати Росії, політичні новини та міжнародні досягнення – читайте в хронології 24 Каналу.

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