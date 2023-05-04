Атака дронами, Зеленський прибув до Нідерландів: хронологія 435 дня війни

Станом на 4 травня в Україні триває вже 435 день повномасштабного вторгнення. Наші воїни продовжують обороняти державу.

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06:43 Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там наші захисники відбили 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Наша авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

район зосередження окупантів,

станцію радіоелектронної боротьби,

3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів,

зенітно-ракетний комплекс ворога.

Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що росіяни атакували Одесу 15 "Шахідами", 12 з яких збили наші оборонці. Назаров зазначив, що 3 ворожі дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси: постраждалих немає.Очільник КМВА Сергій Попко поінформував, що цієї ночі окупанти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу. На щастя, наші захисники знищили усі ворожі цілі.Військовослужбовець ЗСУ Олександр Єрмак розповів, що росіяни раніше майже не використовували малі дрони, але тепер користуються ними всюди, де є можливість. За 15 місяців війни російська армія здобула досвід та перейняла ряд тактик, які використовувала українська армія.Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у місті працюють сили ППО.

У частині областей пролунала повітряна тривога. Вибухи чули в Одеській, Київській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський вирушив до Нідерландів. Там у нього запланований візит до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який розслідує злочини Росії проти України.Заступник глави ГУР Вадим Скібіцький наголосив, що окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя та інших міст. Російські загарбники намагаються використати портову інфраструктуру окупованого міста для переміщення вантажів. Зокрема, й військового призначення.