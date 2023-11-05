Ураження ракетоносця "Калібрів" в Керчі, удар Росії по 128-й бригаді: хронологія 619 дня війни

Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно знищують ворога. Наші військові щодня намагаються відвоювати в окупантів нашу землю.

Яка ситуація 4 листопада на фронті та у дипломатії – читайте у хронології 24 Каналу на 619 день війни.

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