Ураження ракетоносця "Калібрів" в Керчі, удар Росії по 128-й бригаді: хронологія 619 дня війни
Кремль не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно знищують ворога. Наші військові щодня намагаються відвоювати в окупантів нашу землю.
Яка ситуація 4 листопада на фронті та у дипломатії – читайте у хронології 24 Каналу на 619 день війни.
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У міноборони Росії підтвердили удар України по суднобудівному підприємству в Криму та ураження корабля: "Унаслідок влучання крилатої ракети противника (України – 24 Канали) зазнав ушкоджень корабель, що перебував на заводі", – заявили в Кремлі. Також у Москві поспішили запевнити, що ППО нібито збила 13 з 15 ракет Збройних Сил. У командуванні ЗСУ повідомили, що ворог 3 листопада завдав удару ракетою "Іскандером-М" по особовому складу 128-ї бригади на Запорізькому напрямку. "Внаслідок цього загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня тяжкості отримали місцеві жителі", – йдеться у джерелі. Згодом міністр оборони Умєров проінформував, що доручив провести перевірку за фактом цієї трагедії. Власне, в мережі були повідомлення про те, що сталася атака, коли військових нібито вишикували на нагородження на честь Дня ракетних військ. Тобто утворилось скупчення, якого, вочевидь, можна було б уникнути. Голова Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що у лікарні зупинилося серце 82-річної херсонки, яка потрапила під російський удар у Корабельному районі міста. "Жінка померла на операційному столі", – написав посадовець. У Повітряних силах підтвердили ураження російського корабля на території суднобудівельного заводу "Залів" у Керчі, що був носієм ракет типу "Калібр". Там натякнули, що зробили це льотчики тактичної авіації саме за допомогою французьких ракет SCALP. Під час традиційного звернення до українців Володимир Зеленський заявив, що наша країна пройшла колосальний шлях. Спочатку багато хто не вірив навіть у саму можливість зближення України з ЄС під час повномасштабної війни, а потім наша держава отримала статус кандидата у рекордно швидкі терміни. За його словами, Україна виконує необхідні пункти для відкриття переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Президент запевнив, що трансформація держави продовжиться до повноправного вступу до ЄС. У столиці на Галицькій площі прибрали радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва. Повний її демонтаж з обеліска закінчився ввечері. Раніше звідти прибрали зображення Владіміра Леніна, анотаційну дошку з написом російською та зірки обабіч стели. Під час свого візиту до Києва Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді. Голова Єврокомісії заявила, що Європа підтримує нашу державу. На її думку, переговори щодо вступу України до Європейського Союзу можуть початися вже у 2023 році. За її словами, Україна довела, що її демократія може виконати 7 пунктів для початку вступу до Євросоюзу. Крім цього вона анонсувала новий пакет допомоги для нашої держави та ухвалення 12-го пакета антиросійських санкцій. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Росіяни завдали 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснили 33 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На Куп'янському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках наші захисники відбили 6, 20 та 15 ворожих атак відповідно. ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Протягом доби наша авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А українські підрозділи ракетних військ уразили один ворожий артилерійський засіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Протягом дня російські окупанти 6 разів гатили з артилерії та 8 разів завдавали ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині. В результаті у Нікополі пошкоджені 30 приватних осель, 2 багатоквартирні будинки, 14 господарських споруд, майже 70 сонячних панелей, 2 медзаклади, нотаріальна контора, комунальне підприємство, магазин, інфраструктурний об'єкт, а також енергообладнання та лінії електропередач. А у Марганецькій громаді потрощена господарська споруда. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Російські окупанти постійно звітують про нібито знищення ракет "Грім-2" та навіть місць їх виробництва. Коментуючі ці вкиди, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов зауважив, що такі комплекси перебувають на стадії розробки. Тому їх ще немає на озброєнні в наших захисників. Україна наразі вдосконалює оперативно-тактичний ракетний комплекс дальньої дії "Грім-2" (Сапсан). Росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту у Дніпровській громаді. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Наші захисники завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований у тимчасово окупованій Керчі. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. Близько 19:00 російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. В результаті 55-річний чоловік отримав несумісну з життям вибухову травму. А 52-річна жінка вижила, але отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що під час атаки Росії на Дніпро оборонці з ПвК "Схід" збили 3 ракети. А у Повітряних силах ЗСУ зауважили, що мовиться про крилаті ракети типу "Іскандер-К". Ще стало відомо, що окупанти також атакували Дніпропетровський район балістикою. Ввечері російські окупанти атакували ракетами Полтавщину. Уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. На жаль, в результаті цієї атаки загинула жінка. Також є постраждалі, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. В Україні 4 листопада відзначають День залізничника. Володимир Зеленський привітав наших залізничників з професійним святом та подякував їм за роботу. Голова держави назвав їх залізними, сміливими та невтомними людьми, які своєю працею об'єднують та рятують. У Дніпрі пролунало кілька вибухів. За неофіційною та попередньою інформацією від моніторингових каналів, росіяни запускали з тимчасово окупованого Криму ракети у бік цього міста. У тимчасово окупованому Криму було гучно біля Керчі. Також жителі бачили дим на Кримському мосту. Російські загарбники заявили про нібито роботу ППО та "димові засоби маскування" у Севастопольській бухті та Кримському мосту. Також окупанти повідомили про падіння уламків на суднобудівний завод у Керчі. Близько 16:40 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав про потужні вибухи у Херсоні та закликав жителів перейти до більш безпечних місць. За його словами, росіяни обстрілювали обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега. Володимир Зеленський спростував чутки про те, що США та ЄС нібито тиснуть на Україну, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з Росією. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії та до війни тиск був, але тепер ніхто з лідерів США, ЄС та інших партнерів не тисне на Україну та не закликає її віддавати країні-агресорці тимчасово окуповані нею території. Володимир Зеленський відповів на закиди в повільному просуванні на фронті. Як пояснив голова держави, коли Росія контролює небо, кидати у контрнаступ своїх людей, як м'ясо, ніхто не хоче. Президент закликав почекати на F-16. Він зауважив, що рішення про літаки вже є. Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Голова Міноборони України подякував за новий пакет військової допомоги, а також з постійну та непохитну підтримку та розповів про потреби ЗСУ. Міністри обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони. Умєров також наголосив, що українські військові потребують більше боєприпасів. Володимир Зеленський на пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн висловився щодо статті Валерія Залужного в журналі The Economist. Президент України не вважає ситуацію патовою. За його словами, не є новиною те, що Росія контролює небо. Голова держави назвав початок повномасштабного вторгнення Росії найскладнішою ситуацією за всю історію України. Адже тоді дехто на Заході закликав нашу державу фактично здатися та визнати Росію, адже не вірив в нашу перемогу. Про вступ до НАТО навіть не йшлося, натомість звучали прогнози про швидке захоплення нашої території. Але, як зауважив Зеленський, українці "дуже вірили, боролись і перемогли". Розвідка Великої Британії вважає, що Росія втратила під Авдіївкою близько 200 одиниць бронетехніки за останні 3 тижні. Це сталося завдяки сучасній українській ручній протитанковій зброї, мінам, скиданням з повітря некерованих боєприпасів та високоточним артилерійським системам. Також окупанти часто йдуть у штурми по відкритій місцевості, яка прострілюється. Однак загарбники не полишають спроб оточити місто, хоч і зазнають величезних втрат. Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що стаття Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist нібито викликала "панічні настрої" у міжнародних партнерів. На його думку, військовим не треба коментувати те, що відбувається на фронті, бо це "полегшує роботу агресору". Представник ОП також додав, що "зброя любить тишу", а розмови про неї "завдають шкоди". Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік до другого читання. Тепер парламент має вдруге проголосувати за проєкт закону. Комітет врахував правки, які погодив Мінфін. Зокрема, будуть видатки у 1 мільярд гривень на розвиток за бюджетною програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення". Під атаку ворога знову потрапив Херсон. Росія вдарила по місту з артилерії та поранила трьох людей. Жінка 1941 року та чоловік 1939 року народження в лікарні. Жінка у важкому стані. Третя поранена зазнала травми ноги та лікується вдома. Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець заявив, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Це подання отримали, "згідно з чинним законодавством". У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську, що на Запоріжжі, пролунали вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що з'ясовують, чи це черговий вихід дірявої ППО окупантів, чи привіт ворогу від ЗСУ. Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ до 3 днів. Це трапилось завдяки наказу міністра Умєрова разом з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. З 1 листопада зброю та техніку в ЗСУ постачатимуть швидше, адже не буде надмірних випробувань зброї. Джерело 24 Каналу повідомило, що в листопаді буде позитивний звіт про прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Вже в грудні Європейський Союз може оголосили про початок переговорів про вступ до ЄС. Служба безпеки України повідомила про підозру російському патріарху Кірілу, Владіміру Гундяєву. Зокрема, він ще у березні 2022 року благословляв командувача росгвардії Росії Золотова на війну проти України. Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що наші бійці знищили десятки одиниць російської військової техніки та відбили атаки окупантів. Українська розвідка повідомила, що в Росії відбулись невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава", які несуть ядерну зброю. Ракету запускали з космодрому "Плєсєцк" в Архангельській області по цілі на полігоні "Кура" в Камчатці. За даними нашої розвідки, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил Росії 25 жовтня 2023 року. В Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона має виступити у парламенті. Міністр оборони Швеції заявив, що в Україну вже прибули вісім самохідних артилерійських установок Archer. Техніка має хорошу мобільність та точність. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти атакували Сумську область двома ударними дронами типу Shahed-136/131 з Курської області. Всі ворожі безпілотники знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України. В документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік. Херсон" командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, що росіяни боялися оточення на Херсонщині. Саме тому окупанти втекли з Херсона. Російські загарбники випустили по населених пунктах Херсонської міської територіальної громади 36 снарядів. Наслідки атак є у Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Зеленівці. На жаль, троє людей зазнали поранень. Окрім того, у Херсонській області зафіксували 97 обстрілів. Відомо, що ворог випустив 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Тільки по Херсону прилетіло 15 снарядів. Також було 3 прильоти КАБів по населених пунктах Херсонської області. В регіоні 5 поранених. На війні загинув військовий розвідник 37-річний Тарас Давидюк. У цивільному житті він був журналістом, пластуном. Вороги атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Окрім того, окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді, згодом – по Марганецькій. Орієнтовно 5 снарядів поцілили по тамтешніх населених пунктах. На щастя, люди не постраждали, влада з'ясовує наслідки. В американському Інституті вивчення війни заявили, що, попри втрати, окупанти готуються до "третьої серії великих штурмів". Відомо, що російська армія швидко будує укріплення в тилових районах поблизу Авдіївки, щоб "швидше ввести резерви в бій". Саме це свідчить про те, що ворог готується до нової хвилі штурмів. На брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит Джо Байдена щодо підтримки України. Щодо цього питання є двопартійна підтримка, проте наразі мовиться про менші пакети допомоги, адже немає рішення Конгресу, яке б передбачало додаткове фінансування. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому наразі в Україні ще не посилили мобілізацію. За його словами, відповідний запит надходить від військового керівництва. Посадовець пояснив, що є процедура ухвалення рішень. Тобто є Ставка, є Верховна Рада. Данілов сказав, що "не треба тут дуже роздмухувати цю тему". Адже мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року о 8 годині ранку.
Удар по 128-ій бригаді
Зеленський розповів про шлях України до ЄС
У Києві прибрали ще один символ СРСР
Голова Єврокомісії висловилася щодо вступу України в ЄС
ЗСУ продовжують наступ на 2 напрямках
Окупанти знову тероризували Нікопольщину
Генштаб спростував фейки Кремля про "Грім-2"
У Дніпровській громаді є прильоти
ЗСУ вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі
Росія знову обстріляла Херсон
Над Дніпровським районом збили 3 ракети
Росія атакувала Полтавщину
Зеленський привітав залізничників зі святом
У Дніпрі пролунали вибухи
У район Кримського мосту завітала "бавовна"
У Херсоні знову лунали вибухи
Зеленський спростував чутки про тиск з боку США та ЄС
Зеленський висловився про контрнаступ
Умєров провів розмову з Остіном
Зеленський прокоментував статтю Залужного
Розвідка Британії пояснила втрати росіян під Авдіївкою
В ОП відреагували на статтю Залужного
Комітет Ради схвалив проєкт бюджету на 2024 рік до другого читання
Росія знову вдарила по Херсону
Зеленський звільнив Хоренка за поданням Умєрова
Вибухи на Запоріжжі
Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ до 3 днів
У грудні може бути початок перемовин про наш вступ в ЄС
СБУ повідомила про підозру Кірілу
ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром
Росія невдало випробувала носіїв ядерної зброї, – ГУР
Урсула фон дер Ляєн у Києві
Вісім шведських Archer вже в Україні
Варто зауважити, що мовиться про шведську калібру 155 міліметрів самохідну артилерійську установку на базі шасі Volvo A30D 6×6. Вона:
Росія атакувала Сумщину дронами
Втрати ворога на фронті
Наслідки атаки по Херсонщині
Росія атакувала Дніпропетровщину
Росіяни готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою
Допомога від США
Чому в Україні поки не посилили мобілізацію
У міноборони Росії підтвердили удар України по суднобудівному підприємству в Криму та ураження корабля: "Унаслідок влучання крилатої ракети противника (України – 24 Канали) зазнав ушкоджень корабель, що перебував на заводі", – заявили в Кремлі.
Також у Москві поспішили запевнити, що ППО нібито збила 13 з 15 ракет Збройних Сил.
У командуванні ЗСУ повідомили, що ворог 3 листопада завдав удару ракетою "Іскандером-М" по особовому складу 128-ї бригади на Запорізькому напрямку.
"Внаслідок цього загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня тяжкості отримали місцеві жителі", – йдеться у джерелі.
Згодом міністр оборони Умєров проінформував, що доручив провести перевірку за фактом цієї трагедії.
Власне, в мережі були повідомлення про те, що сталася атака, коли військових нібито вишикували на нагородження на честь Дня ракетних військ. Тобто утворилось скупчення, якого, вочевидь, можна було б уникнути.
Голова Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що у лікарні зупинилося серце 82-річної херсонки, яка потрапила під російський удар у Корабельному районі міста.
"Жінка померла на операційному столі", – написав посадовець.
У Повітряних силах підтвердили ураження російського корабля на території суднобудівельного заводу "Залів" у Керчі, що був носієм ракет типу "Калібр". Там натякнули, що зробили це льотчики тактичної авіації саме за допомогою французьких ракет SCALP.
Під час традиційного звернення до українців Володимир Зеленський заявив, що наша країна пройшла колосальний шлях. Спочатку багато хто не вірив навіть у саму можливість зближення України з ЄС під час повномасштабної війни, а потім наша держава отримала статус кандидата у рекордно швидкі терміни.
За його словами, Україна виконує необхідні пункти для відкриття переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Президент запевнив, що трансформація держави продовжиться до повноправного вступу до ЄС.
У столиці на Галицькій площі прибрали радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва. Повний її демонтаж з обеліска закінчився ввечері. Раніше звідти прибрали зображення Владіміра Леніна, анотаційну дошку з написом російською та зірки обабіч стели.
Під час свого візиту до Києва Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді. Голова Єврокомісії заявила, що Європа підтримує нашу державу. На її думку, переговори щодо вступу України до Європейського Союзу можуть початися вже у 2023 році. За її словами, Україна довела, що її демократія може виконати 7 пунктів для початку вступу до Євросоюзу. Крім цього вона анонсувала новий пакет допомоги для нашої держави та ухвалення 12-го пакета антиросійських санкцій.
Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Росіяни завдали 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснили 33 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
На Куп'янському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках наші захисники відбили 6, 20 та 15 ворожих атак відповідно. ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Протягом доби наша авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А українські підрозділи ракетних військ уразили один ворожий артилерійський засіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом дня російські окупанти 6 разів гатили з артилерії та 8 разів завдавали ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині. В результаті у Нікополі пошкоджені 30 приватних осель, 2 багатоквартирні будинки, 14 господарських споруд, майже 70 сонячних панелей, 2 медзаклади, нотаріальна контора, комунальне підприємство, магазин, інфраструктурний об'єкт, а також енергообладнання та лінії електропередач. А у Марганецькій громаді потрощена господарська споруда. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російські окупанти постійно звітують про нібито знищення ракет "Грім-2" та навіть місць їх виробництва. Коментуючі ці вкиди, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов зауважив, що такі комплекси перебувають на стадії розробки. Тому їх ще немає на озброєнні в наших захисників. Україна наразі вдосконалює оперативно-тактичний ракетний комплекс дальньої дії "Грім-2" (Сапсан).
Росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту у Дніпровській громаді. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наші захисники завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований у тимчасово окупованій Керчі. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Близько 19:00 російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. В результаті 55-річний чоловік отримав несумісну з життям вибухову травму. А 52-річна жінка вижила, але отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що під час атаки Росії на Дніпро оборонці з ПвК "Схід" збили 3 ракети. А у Повітряних силах ЗСУ зауважили, що мовиться про крилаті ракети типу "Іскандер-К". Ще стало відомо, що окупанти також атакували Дніпропетровський район балістикою.
Ввечері російські окупанти атакували ракетами Полтавщину. Уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. На жаль, в результаті цієї атаки загинула жінка. Також є постраждалі, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
В Україні 4 листопада відзначають День залізничника. Володимир Зеленський привітав наших залізничників з професійним святом та подякував їм за роботу. Голова держави назвав їх залізними, сміливими та невтомними людьми, які своєю працею об'єднують та рятують.
У Дніпрі пролунало кілька вибухів. За неофіційною та попередньою інформацією від моніторингових каналів, росіяни запускали з тимчасово окупованого Криму ракети у бік цього міста.
У тимчасово окупованому Криму було гучно біля Керчі. Також жителі бачили дим на Кримському мосту. Російські загарбники заявили про нібито роботу ППО та "димові засоби маскування" у Севастопольській бухті та Кримському мосту. Також окупанти повідомили про падіння уламків на суднобудівний завод у Керчі.
Близько 16:40 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав про потужні вибухи у Херсоні та закликав жителів перейти до більш безпечних місць. За його словами, росіяни обстрілювали обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега.
Володимир Зеленський спростував чутки про те, що США та ЄС нібито тиснуть на Україну, щоб змусити її сісти за стіл переговорів з Росією. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії та до війни тиск був, але тепер ніхто з лідерів США, ЄС та інших партнерів не тисне на Україну та не закликає її віддавати країні-агресорці тимчасово окуповані нею території.
Володимир Зеленський відповів на закиди в повільному просуванні на фронті. Як пояснив голова держави, коли Росія контролює небо, кидати у контрнаступ своїх людей, як м'ясо, ніхто не хоче. Президент закликав почекати на F-16. Він зауважив, що рішення про літаки вже є.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Голова Міноборони України подякував за новий пакет військової допомоги, а також з постійну та непохитну підтримку та розповів про потреби ЗСУ.
Міністри обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони. Умєров також наголосив, що українські військові потребують більше боєприпасів.
Володимир Зеленський на пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн висловився щодо статті Валерія Залужного в журналі The Economist. Президент України не вважає ситуацію патовою. За його словами, не є новиною те, що Росія контролює небо.
Голова держави назвав початок повномасштабного вторгнення Росії найскладнішою ситуацією за всю історію України. Адже тоді дехто на Заході закликав нашу державу фактично здатися та визнати Росію, адже не вірив в нашу перемогу. Про вступ до НАТО навіть не йшлося, натомість звучали прогнози про швидке захоплення нашої території. Але, як зауважив Зеленський, українці "дуже вірили, боролись і перемогли".
Розвідка Великої Британії вважає, що Росія втратила під Авдіївкою близько 200 одиниць бронетехніки за останні 3 тижні. Це сталося завдяки сучасній українській ручній протитанковій зброї, мінам, скиданням з повітря некерованих боєприпасів та високоточним артилерійським системам. Також окупанти часто йдуть у штурми по відкритій місцевості, яка прострілюється. Однак загарбники не полишають спроб оточити місто, хоч і зазнають величезних втрат.
Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що стаття Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist нібито викликала "панічні настрої" у міжнародних партнерів. На його думку, військовим не треба коментувати те, що відбувається на фронті, бо це "полегшує роботу агресору". Представник ОП також додав, що "зброя любить тишу", а розмови про неї "завдають шкоди".
Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік до другого читання. Тепер парламент має вдруге проголосувати за проєкт закону.
Комітет врахував правки, які погодив Мінфін. Зокрема, будуть видатки у 1 мільярд гривень на розвиток за бюджетною програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".
Під атаку ворога знову потрапив Херсон. Росія вдарила по місту з артилерії та поранила трьох людей. Жінка 1941 року та чоловік 1939 року народження в лікарні. Жінка у важкому стані. Третя поранена зазнала травми ноги та лікується вдома.
Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець заявив, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Це подання отримали, "згідно з чинним законодавством".
У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську, що на Запоріжжі, пролунали вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що з'ясовують, чи це черговий вихід дірявої ППО окупантів, чи привіт ворогу від ЗСУ.
Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ до 3 днів. Це трапилось завдяки наказу міністра Умєрова разом з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
З 1 листопада зброю та техніку в ЗСУ постачатимуть швидше, адже не буде надмірних випробувань зброї.
Джерело 24 Каналу повідомило, що в листопаді буде позитивний звіт про прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Вже в грудні Європейський Союз може оголосили про початок переговорів про вступ до ЄС.
Служба безпеки України повідомила про підозру російському патріарху Кірілу, Владіміру Гундяєву. Зокрема, він ще у березні 2022 року благословляв командувача росгвардії Росії Золотова на війну проти України.
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що наші бійці знищили десятки одиниць російської військової техніки та відбили атаки окупантів.
Українська розвідка повідомила, що в Росії відбулись невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава", які несуть ядерну зброю.
Ракету запускали з космодрому "Плєсєцк" в Архангельській області по цілі на полігоні "Кура" в Камчатці. За даними нашої розвідки, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил Росії 25 жовтня 2023 року.
В Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона має виступити у парламенті.
Міністр оборони Швеції заявив, що в Україну вже прибули вісім самохідних артилерійських установок Archer. Техніка має хорошу мобільність та точність.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти атакували Сумську область двома ударними дронами типу Shahed-136/131 з Курської області. Всі ворожі безпілотники знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.
В документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік. Херсон" командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, що росіяни боялися оточення на Херсонщині. Саме тому окупанти втекли з Херсона.
Російські загарбники випустили по населених пунктах Херсонської міської територіальної громади 36 снарядів. Наслідки атак є у Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Зеленівці. На жаль, троє людей зазнали поранень.
Окрім того, у Херсонській області зафіксували 97 обстрілів. Відомо, що ворог випустив 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.
Тільки по Херсону прилетіло 15 снарядів. Також було 3 прильоти КАБів по населених пунктах Херсонської області. В регіоні 5 поранених.
На війні загинув військовий розвідник 37-річний Тарас Давидюк. У цивільному житті він був журналістом, пластуном.
Вороги атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Окрім того, окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді, згодом – по Марганецькій.
Орієнтовно 5 снарядів поцілили по тамтешніх населених пунктах. На щастя, люди не постраждали, влада з'ясовує наслідки.
В американському Інституті вивчення війни заявили, що, попри втрати, окупанти готуються до "третьої серії великих штурмів".
Відомо, що російська армія швидко будує укріплення в тилових районах поблизу Авдіївки, щоб "швидше ввести резерви в бій". Саме це свідчить про те, що ворог готується до нової хвилі штурмів.
На брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит Джо Байдена щодо підтримки України. Щодо цього питання є двопартійна підтримка, проте наразі мовиться про менші пакети допомоги, адже немає рішення Конгресу, яке б передбачало додаткове фінансування.
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому наразі в Україні ще не посилили мобілізацію. За його словами, відповідний запит надходить від військового керівництва.
Посадовець пояснив, що є процедура ухвалення рішень. Тобто є Ставка, є Верховна Рада. Данілов сказав, що "не треба тут дуже роздмухувати цю тему". Адже мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року о 8 годині ранку.