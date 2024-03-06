Росія атакувала Україну "Шахедами", у Сумах є постраждалі : хронологія 742 дня війни

Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних об'єктах, порушуючи закони та звичаї війни. Водночас наші захисники роблять все можливе, щоб дати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 742 день. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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