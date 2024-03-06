Росія атакувала Україну "Шахедами", у Сумах є постраждалі : хронологія 742 дня війни

6 березня 2024, 06:46
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Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних об'єктах, порушуючи закони та звичаї війни. Водночас наші захисники роблять все можливе, щоб дати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 742 день. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:41, 06 березня

У Сумах зафіксували три прильоти внаслідок атаки "Шахедами", є постраждалі

Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе у Сумах зафіксували три прильоти. Міська військова адміністрація повідомила, що на місцях влучання працюють усі аварійно-рятувальні служби.

01:49, 06 березня

Росія вночі масовано атакувала Україну "Шахедами"

Окупанти запустили "Шахеди" по містах України. Вороги били з Чорного моря. Влада закликала людей перебувати в укриттях.

01:07, 06 березня

Зеленський просить зброю, а не війська США, – Білий дім

Представник Білого дому зауважив, що український президент ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Кірбі наголосив, що це хочуть робити особисто він і його війська, але тоді Україні потрібні засоби, і ось тут США потрібно допомогти народу України.

Автор: Ярослав Погончук