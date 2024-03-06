Росія атакувала Україну "Шахедами", у Сумах є постраждалі : хронологія 742 дня війни
Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних об'єктах, порушуючи закони та звичаї війни. Водночас наші захисники роблять все можливе, щоб дати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 742 день. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе у Сумах зафіксували три прильоти. Міська військова адміністрація повідомила, що на місцях влучання працюють усі аварійно-рятувальні служби. Окупанти запустили "Шахеди" по містах України. Вороги били з Чорного моря. Влада закликала людей перебувати в укриттях. Представник Білого дому зауважив, що український президент ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Кірбі наголосив, що це хочуть робити особисто він і його війська, але тоді Україні потрібні засоби, і ось тут США потрібно допомогти народу України.
У Сумах зафіксували три прильоти внаслідок атаки "Шахедами", є постраждалі
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Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе у Сумах зафіксували три прильоти. Міська військова адміністрація повідомила, що на місцях влучання працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Окупанти запустили "Шахеди" по містах України. Вороги били з Чорного моря. Влада закликала людей перебувати в укриттях.
Представник Білого дому зауважив, що український президент ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Кірбі наголосив, що це хочуть робити особисто він і його війська, але тоді Україні потрібні засоби, і ось тут США потрібно допомогти народу України.