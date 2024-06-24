Окупанти знову атакували Харківщину: хронологія 852 дня війни

Російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту та тероризувати мирні міста України. Наші захисники дають їм гідну відсіч та завдають чималих втрат у живій силі і техніці.

Триває 852 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 Канал розповідає про ситуацію на полі бою та на міжнародній арені, воєнні злочини росіян і боротьбу українського народу проти окупантів.

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