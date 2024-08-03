Атака "Шахедів", вибухи на аеродромі "Морозовськ" у Росії: хронологія 892 дня війни

3 серпня 2024, 06:42
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Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України, та досі не відмовилася від своїх загарбницьких планів в Україні. Втім, їй на заваді стоять Сили оборони, які стримують ворожий натиск та дають їм гідну відповідь.

Триває 892 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:40, 03 серпня

У Ростовській області спалахнув комбінат

У Ростовській області спалахнув комбінат, який постачав нафтопродукти армії Росії.

Губернатор Ростовської області повідомив, що вночі регіон атакували 55 безпілотників.

06:37, 03 серпня

У Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури

У Вінницькій області під час атаки "Шахедів" чули серію вибухів. Окупанти поцілили у об'єкт інфраструктури.

Цю інформацію підтвердила заступниця голови ОВА. Вона зазначила, що підрозділи ДСНС працюють на місці подій.

06:36, 03 серпня

Дрони атакували аеродром "Морозовськ" в Росії

Уночі на аеродромі "Морозовськ" у Росії прогриміли потужні вибухи, його атакували дрони. 

У мережі пишуть, що ймовірно горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.

01:41, 03 серпня

В Одесі та на Вінниччині лунали вибухи

У Одесі прогриміли вибухи. Майже одразу після цього Повітряні сили сповістили про те, що туди рухається ракета.

Моніторингові канали пишуть про дві ракети курсом на Южне, що у Одеській області.

Пізніше також моніторингові канали уточнювали, що вибухи пролунали в межах одеського району.

Також близько 02:45 звук вибуху було чутно на Вінниччині. Після цього звуки вибухів було чутно ще тричі.

00:19, 03 серпня

У Полтаві чули вибухи

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Полтавській громаді чули звуки вибухів. Наразі жодних деталей невідомо.

Місцева влада поки не коментувала ситуацію. Тривогу в регіоні оголосили о 00:05. 

Автор: Ярослав Погончук