"Шахеди" атакували Україну: хронологія 896 дня війни
Росія продовжує атакувати мирні міста України та намагається просуватися на фронті. Сили оборони докладають титанічних зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.
Триває 896 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Уночі на Хмельниччини лунали вибухи. Область атакували російські "Шахеди". Наразі немає офіційної інформації щодо наслідків вибухів у Хмельницькому. Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною через звинувачення в агресії та підтримці терористів. Про це заявив на телебаченні представник уряду Амаду Абдурахман. Уряд Республіки Нігер, повністю солідаризуючись з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною,
Вибухи на Хмельниччині
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною
– заявив Абдурахман.
Уночі на Хмельниччини лунали вибухи. Область атакували російські "Шахеди".
Наразі немає офіційної інформації щодо наслідків вибухів у Хмельницькому.
Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною через звинувачення в агресії та підтримці терористів. Про це заявив на телебаченні представник уряду Амаду Абдурахман.
Уряд Республіки Нігер, повністю солідаризуючись з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною,