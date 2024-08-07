"Шахеди" атакували Україну: хронологія 896 дня війни

7 серпня 2024, 06:37
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Росія продовжує атакувати мирні міста України та намагається просуватися на фронті. Сили оборони докладають титанічних зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.

Триває 896 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:34, 07 серпня

Вибухи на Хмельниччині

Уночі на Хмельниччини лунали вибухи. Область атакували російські "Шахеди". 

Наразі немає офіційної інформації щодо наслідків вибухів у Хмельницькому.

06:32, 07 серпня

Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною

Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною через звинувачення в агресії та підтримці терористів. Про це заявив на телебаченні представник уряду Амаду Абдурахман.

Уряд Республіки Нігер, повністю солідаризуючись з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною,
– заявив Абдурахман.

Автор: Ярослав Погончук