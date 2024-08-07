"Шахеди" атакували Україну: хронологія 896 дня війни

Росія продовжує атакувати мирні міста України та намагається просуватися на фронті. Сили оборони докладають титанічних зусиль, щоб вибити окупантів з української землі.

Триває 896 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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