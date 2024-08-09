Росія атакувала "Шахедами", вибухи в Липецьку та в Криму: хронологія 898 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ протистоять ворогу та потужно атакують у відповідь.

Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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