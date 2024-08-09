Росія атакувала "Шахедами", вибухи в Липецьку та в Криму: хронологія 898 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ протистоять ворогу та потужно атакують у відповідь.
Яка ситуація на фронті, в тилу, що відбувається в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російська "влада" Севастополя заявила, що нібито Крим вночі атакували надводні та повітряні безпілотники. Вороги заявляли, що нібито збили нашу протикорабельну ракету "Нептун". Російський Липецьк вночі проти 9 серпня опинився під атакою. Зокрема, там на аеродромі чутно детонацію, пожежа спалахнула на об'єкті енергетичної інфраструктури. У росіян виникли проблеми зі світлом, не курсує громадський транспорт. Серію вибухів чули в Дніпрі. Там через загрозу російських "Шахедів" оголошували тривогу.
Атака по Криму
Масована атака по Липецьку
Росія атакувала "Шахедами"
Російська "влада" Севастополя заявила, що нібито Крим вночі атакували надводні та повітряні безпілотники. Вороги заявляли, що нібито збили нашу протикорабельну ракету "Нептун".
Російський Липецьк вночі проти 9 серпня опинився під атакою. Зокрема, там на аеродромі чутно детонацію, пожежа спалахнула на об'єкті енергетичної інфраструктури. У росіян виникли проблеми зі світлом, не курсує громадський транспорт.
Серію вибухів чули в Дніпрі. Там через загрозу російських "Шахедів" оголошували тривогу.