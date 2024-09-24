"Шахеди" атакували Україну, Зеленський на полях Генасамблеї ООН: хронологія 944 дня війни

В Україні триває 944 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії фронту, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події 17 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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