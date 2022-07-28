росіяни втрачають краще, що у них є: коли Україна матиме стійку перевагу на фронті

Уряд Німеччини схвалив передачу Україні ще 100 Panzerhaubitze 2000 – надсучасних крутезних 155-міліметрових самохідних гаубиць, здатних навалювати по 10 снарядів за хвилину на відстань до 40 кілометрів.

Чому Україна переможе

Ми переможемо, бо для цього є системні чинники. московити втрачають свою кращу техніку і не можуть швидко її відновити.

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Україна навпаки – втрачає старі радянські зразки, а замість них отримує найкраще, що є у світі – "Цезарі", "Панцергаубітц", "Хаймарси" й т.д.

З катастрофічного програшу в артилерії на початку вторгнення ми вирівнялися до помірного програшу з перевагою у дальності та точності. Через кілька місяців у нас буде паритет. А вже наступного року перевага України у вогневій міці буде тотальна і беззастережна.

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Ситуація в Херсоні

Те, що зараз відбувається в Херсоні, дуже наглядно демонструє, на що здатні ЗСУ, коли мають навіть не паритет, а не надто провальне відставання в артилерії.

Так, хотілося б перемоги раніше. Але розуміння її невідворотності гріє душу і якось замирює з реальністю.

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