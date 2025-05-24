Масована атака на Київ, вибухи у Росії: хронологія 1186 дня війни

07:12, 24 травня

Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі виникла пожежа у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Загоряння вдалося ліквідувати. Також було врятовано чоловіка за допомогою рятувального капюшона. За попереднім діагнозом, він отруївся продуктами горіння.

Водночас в Оболонському районі сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Рятувальники вивели трьох людей на свіже повітря, ще четверо – звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу вдалося ліквідувати.

Ще одна пожежа внаслідок російської атаки виникла у Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Наразі роботи з гасіння продовжуються.