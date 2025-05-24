Масована атака на Київ, вибухи у Росії: хронологія 1186 дня війни
Російські війська не припиняють обстрілювати українські міста та намагаються прорватися вглиб території нашої держави. Водночас Сили оборони успішно стримують наступ ворога по всій лінії фронту, завдаючи окупантам значних втрат.
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Вранці 24 травня жителі міста Єлець у Росії прокинулися від гучних вибухів. Мешканці Єльця розповідають у мережі, що бачать у небі вертольоти. А також кажуть, що під атакою опинився знову завод "Енергія". Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі виникла пожежа у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Загоряння вдалося ліквідувати. Також було врятовано чоловіка за допомогою рятувального капюшона. За попереднім діагнозом, він отруївся продуктами горіння. Водночас в Оболонському районі сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Рятувальники вивели трьох людей на свіже повітря, ще четверо – звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу вдалося ліквідувати. Ще одна пожежа внаслідок російської атаки виникла у Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Наразі роботи з гасіння продовжуються. В Ізюмі на Харківщині під ранок 24 травня пролунав вибух. Попередньо, ворог ударив балістичною ракетою "Іскандер". Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пояснив ініційовану Кремлем історію з меморандумом щодо можливого перемир'я затягування часу. Він висловив сумнів стосовно того, чи насправді потрібен тиждень, аби підготувати відповідний документ. На його думку, питання меморандуму стане тестом для росіян, і зараз російське керівництво "покаже всьому світу, що вони включать в цей меморандум". Він згадав про вимоги, які російська сторона ставила ще під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.
У Єльці лунали нові вибухи
В ДСНС розповіли про наслідки масованої атаки на Київ
Росія вдарила балістикою по Ізюму
В МЗС назвали "меморандум" про перемир'я тестом для Росії
Вранці 24 травня жителі міста Єлець у Росії прокинулися від гучних вибухів.
Мешканці Єльця розповідають у мережі, що бачать у небі вертольоти. А також кажуть, що під атакою опинився знову завод "Енергія".
Рятувальники розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Солом'янському районі виникла пожежа у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Загоряння вдалося ліквідувати. Також було врятовано чоловіка за допомогою рятувального капюшона. За попереднім діагнозом, він отруївся продуктами горіння.
Водночас в Оболонському районі сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Рятувальники вивели трьох людей на свіже повітря, ще четверо – звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу вдалося ліквідувати.
Ще одна пожежа внаслідок російської атаки виникла у Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Наразі роботи з гасіння продовжуються.
В Ізюмі на Харківщині під ранок 24 травня пролунав вибух. Попередньо, ворог ударив балістичною ракетою "Іскандер".
Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пояснив ініційовану Кремлем історію з меморандумом щодо можливого перемир'я затягування часу. Він висловив сумнів стосовно того, чи насправді потрібен тиждень, аби підготувати відповідний документ.
На його думку, питання меморандуму стане тестом для росіян, і зараз російське керівництво "покаже всьому світу, що вони включать в цей меморандум". Він згадав про вимоги, які російська сторона ставила ще під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.