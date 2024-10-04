Ворог за 7 кілометрів від Покровська: в МВА повідомили, скільки людей залишається у місті

Росіяни не відмовилися від наступу на Покровськ. До міста їм залишилося 7 кілометрів. Половина Покровська без світла, та гуманітарної катастрофи немає, запевняють у МВА.

Є думка, що захоплення Вугледара стало "проміжною зупинкою" на шляху до Покровська. Також росіяни рухаються на Курахове. Глава Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону повідомив, скільки цивільних наразі в місті.

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Скільки людей залишається у Покровську і яка там ситуація

Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. "Готують" нас до зими,

– розповів Добряк.

За його словами, критична інфраструктура знищена на 80%. 3 жовтня росіяни двічі обстріляли місто вдень, скинувши 6 КАБів, а потім був вечірній обстріл трьома КАБами. В обох випадках були поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

До околиць Покровська з одного боку трохи менше ніж 7 кілометрів. У місті залишається 13 050 людей, зокрема 94 дитини. За словами Добряка, всіх дітей вивезуть.

Евакуація з міста триває, тож очільник МВА подякував усім, хто дослухався і виїхав. Півтора місяця тому в Покровську було 48 тисяч людей і майже 5900 дітей.

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Ворог прицільно б'є по енергооб'єктах, але лікарні працюють

Окрім половини Покровська, без світла ще 10 сіл і місто Родинське Покровського району.

"Відновити надважко, неможливо майже. І ворог все одно гатить по енергетичній інфраструктурі кожного дня. Вони намагаються залишити нас без світла, як залишили вже без води та газу. Виживають і вбивають наше населення", – пояснив Сергій Добряк.

Попри це, енергетики відновлюють мережі, а лікарні забезпечені генераторами, там є запаси ліків і крові. Якщо є поранені, то швидка везе їх до Добропільської клінічної лікарні.

"В місті залишається декілька сімейних лікарів, і також в одній з лікарень залишаються декілька лікарів другої ланки – терапевти, хірург. Для планового лікування, скажімо так. Поки що у місті немає гуманітарної катастрофи, не дай боже, щоб вона і була. Маленькі крамнички та невеликий ринок працюють, але на ту кількість населення цього вистачає", – підсумував глава МВА.

Важливо! Щоб евакуюватися з Покровська, потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контактного центру Покровської МВА за номером: 0-800-300-101. Вас зареєструють на потяг, який відправляється з Павлограда.