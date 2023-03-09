Нова масована атака по Україні та відключення світла: хронологія 379 дня війни

Повномасштабна війна з Росією триває вже 379 днів. Ворог знов вдався до терористичної тактики, обстрілюючи нашу енергетичну інфраструктуру.

Що відбулось 9 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Києві пролунав вибух. У столиці та по всій країні усю ніч була загроза ракетних обстрілів.Над ранок 9 березня загроза ракетних ударів зберігається по всій країні, зокрема в Черкаській області. В регіоні почали діяти запобіжні відключення світла.У Київській області працювала система ППО.Максим Марченко – голова Одеської ОВА – повідомив, що, на жаль, є приліт. Окупанти влучили в енергетичний об'єкт. Окрім того, ворог спричинив руйнування житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.Росіяни атакували Одесу ракетами. Через це у місті екстрено вимкнули світло.У багатьох областях України у ніч на 9 березня оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Росія атакує з Чорного моря.