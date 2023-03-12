Міжусобиці в Росії та величезні втрати ворога під Бахмутом: хронологія 382 дня війни
12 березня 2023, 06:14Читать новость на русском
Росія продовжує наступ на Україну, та наші Збройні Сили потужно протистоять ворогу. Важкою залишається ситуація у Бахмуті.
Детальніше про дипломатичний фронт та ситуацію на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.
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Поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів / Фото телеграм Андрія Єрмака