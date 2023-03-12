Міжусобиці в Росії та величезні втрати ворога під Бахмутом: хронологія 382 дня війни

Росія продовжує наступ на Україну, та наші Збройні Сили потужно протистоять ворогу. Важкою залишається ситуація у Бахмуті.

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Військовий експерт Андрій Харук розповів, що російський військово-промисловий комплекс не стоїть на місці, він продовжує виробництво. Але завдяки зусиллям наших ЗСУ та підтримці західних партнерів ВПК Росії не встигає компенсувати втрати. Ми бачимо чимало старої техніки – танки Т-72 та гаубиці Д-1.Речниця МЗС Росії Марія Захарова обмовилась, що у Кремлі відбувається внутрішня боротьба, а Владімір Путін втратив централізований контроль над російським інформаційним простором і не може це виправити.На Бахмутському напрямку Росія застосовує практику "м'ясних штурмів", просто кидаючи на смерть своїх військових. Глава ОП Андрій Єрмак оприлюднив фото поля бою біля Бахмута, на якому видно десятки тіл російських загарбників. У мережі вже заявили, що лише на одному цьому знімку нарахували 60 – 70 ліквідованих окупантів.



Поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів / Фото телеграм Андрія Єрмака

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог намагався знову наступати на Вугледарському напрямку. За його словами, угруповання ворога були змушені відійти. Ба більше, вони відмовлялися воювати.