Нічна атака Одеси та загибель екснардепа Барни на фронті: хронологія 420 дня війни
Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Не краща ситуація і на фронті, де наші захисник вже 420 днів поспіль дають відсіч ворогу.
Про ключові події середи, 19 квітня, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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05:25 У Маріуполі останнім часом фіксують переміщення російської військової техніки. Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ та займають вичікувальну позицію.
03:38 В Одеській РВА повідомили деталі нічної атаки безпілотниками по регіону. Більшість повітряних цілей ворога вдалося збити силам ППО. Проте, на жаль, є і влучання по об'єкту громадської інфраструктури.
02:00 В Одесі пролунали вибухи. Попередньо, працювало ППО. Регіон з Півдня ворог атакував "Шахідами".
00:34 На війні загинув військовий та колишній народний депутат Олег Барна.
00:25 У вівторок, 18 квітня, помер Начальник військової адміністрації Миколаївки, що на Донеччині, Юрій Підлісний. За кілька тижнів йому виповнилося б 49 років. Причина – невиліковна хвороба.
00:08 Найманець ПВК "Вагнера" повернувся з фронту й вбив людину. Раніше росіянин вже був засуджений за подібний злочин.