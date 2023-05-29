Росія атакувала з Ту95 і дронами, виведено з ладу 5 літальних апаратів: хронологія 460 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну. Найважчі бойові дії тривають на Сході України.

Окупанти атакують мирних мешканців в українських містах. Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Наймасованіша атака дронами, у Дніпрі зросла кількість жертв: хронологія 459 дня війни

Росія намагалась атакувати Львівщину. Наші військові збили ворожу ракету, проте її уламки впали у Золочівському районі та спричинили пожежу в дерев'яній господарській будівлі. Пожежу ліквідували, проте вогонь повністю знищив будівлю та пошкодив кабіну трактора.



На Львівщині через атаку сталася пожежа



Внаслідок події ніхто з людей не постраждав

наші військові успішно утримують займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського, Торського та завдають ворогу значних втрат в особовому складі та техніці;

зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Вони обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку, поточну ситуацію на фронті.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав Лиманський напрямок. Олександр Сирський розповів, що:

Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них,

– запевнив Олександр Сирський.

рятувальники локалізовували пожежу на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей;

виведено з ладу 5 літальних апаратів, вже почались відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги;

дані про постраждалих уточнюються.

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.

У чеському місті Зноймо жінка підняла прапор ПВК "Вагнер" на території приватного будинку. До вчинку вдалась Люція Бріхтова, яка в мережі активно підтримує окупантів. Поліція проводить перевірку за цим фактом.У Хмельницькій ОВА розповіли, що Росія вдарила по об'єктах регіону. Зокрема, вороги атакували й військовий об'єкт. За даними обласної влади:Головнокомандувач ЗСУ розповів, що Росія в ніч проти 29 травня випустила по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря та з північного та південного напрямків – орієнтовно 35 іранських дронів Shahed-136/131. Повітряні командування Повітряних Сил "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід" збили:Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що одна російська ракета долетіла до Львівщини. Її збили захисники з повітряного командування "Захід" над Золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю та на трактор, який був поруч. Вони згоріли. Люди не постраждали, на місці падіння уламків виникла вирва.ЗСУ за минулу добу ліквідували 430 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 207 030 ворожих бійців.

7:38 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що три дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 знищено в небі над Миколаївщиною. Окрім того, 28 – 29 травня росіяни атакували:

Очаків Очаківської громади – там було займання на відкритій території берегової лінії;

з артилерії – акваторію Очаківської громади;

відкриту територію населеного пункту Куцурубської громади;

територію за межами населеного пункту Снігурівської громади.

На щастя, люди не постраждали.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни під час атаки у ніч проти 29 травня не використовували "Калібри".

Голосіївському районі столиці, всі служби їхали на місце;

Подільському районі – попередньо, внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Уламки пошкодили дах одноповерхового приватного будинку – пожежі та постраждалих немає;

Святошинському районі – попередньо, зафіксовано падіння уламків, без постраждалих та серйозних руйнувань.

Олексій Резніков закликав Австралію приєднатися до міжнародної "танкової коаліції" та надати Україні бронеавтомобілі Hawkie. Адже вони могли б надати "неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".Голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук розповів, що в ніч проти 29 травня росіяни дронами атакували портову інфраструктуру Одеси.Полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров розповів, що внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку ліквідували. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Пригожин, схоже, не отримав обіцяного за Бахмут і знову почав підривати владу Путіна. Проте в ISW не виключають, що російське міноборони могло спеціально гальмувати операції вагнерівців у Бахмуті, щоб уникнути виконання будь-яких обіцянок перед Пригожиним.У Києві та інших регіонах України оголосили про відбій повітряної тривоги. У КМВА написали, що це була 15 повітряна атака з початку травня: "Цієї ночі знов були дрони, а також і крилаті ракети. Силами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!"Звуки вибухів чули мешканців Львівської та Хмельницької областей. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що "на Львівщині працює ППО". У Хмельницькій ОВА повідомили, що в області пролунали звуки вибухів та закликали не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях.Росія атакувала Київ спершу іранськими дронами-камікадзе "Шахед", а потім і крилатими ракетами. Мер Віталій Кличко повідомив, що чутно вибухи та є збиття. Зокрема, вибухи було чутно у:

Складна ніч для столиці, але, завдяки професійності наших захисників, унаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих. Орки біснуються, ми – стоїмо!

– підсумував Кличко.

канал "Monitor" писав, що були пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку;

ворожі "Шахеди" зафіксували на Київщині та Чернігівщині.

В Одеській області пролунали звуки вибухів. Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук написав, що в регіоні працює ППО.У Вінницькій області пролунали вибухи. Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що регіон атакували дронами. В області працювала ППО. Також про роботу протиповітряної оборони повідомили у Київській та Одеській області.На території всієї України оголосили повітряну тривогу. Окупанти атакували наші регіони ракетами та "Шахедами". Попередньо: