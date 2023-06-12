Вибухи в Мелітополі, падіння рівня води в Каховському водосховищі: хронологія 474 дня війни

Росія продовжує намагатись наступати на Україну. Проте напередодні стало відомо, що українській героїчні бійці визволили три села на Донеччині. Зокрема, Благодатне, Макарівку та Нескучне.

Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте ЗСУ звільнили 3 села на Донеччині, Росія обстріляла евакуаційний човен: хронологія 473 дня війни

на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється;

на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Лише до військового госпіталю в районі Персіанівки Ростовської області прибули понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, через брак персоналу – великі показники смертності серед важкопоранених;

авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу росіян;

підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. За даними наших військових:Речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни неправильно використовують десантні війська. В окупантів, коли терміново щось потрібно було вирішити, надсилалися повітряно-десантні підрозділи, які, вважалося, краще навчені. Про захоплення плацдармів та висаджування з гелікоптерів в цьому контексті не мовиться.Так, у Бахмуті практика "м'ясних штурмів" і призвела до того, що вони зазнали колосальних втрат.Представник української розвідки Андрій Юсов сказав, що у Лукашенка немає двійників. Адже він не довіряє їм, та і зовнішність в нього дуже нетипова.Під час обміну полоненими Україна повернула 95 захисників. Одному з них 11 червня, у день обміну, виповнилось 28 років. Прикордонник захищав острів Зміїний.Рівень води в Каховському водосховищі становить 3,93 метра. В Херсонській ОВА повідомили, що рівень води продовжує зменшуватись. Глава ОВА Олександр Прокудін пояснив, що затоплена площа майже вдвічі зменшилась та становить 77 квадратних кілометрів.Станом на вечір 11 червня у Херсонській області залишались підтопленими 46 населених пунктів. З них 32 – на правому березі, ще 14 – на лівому.У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Агент партизанського руху повідомив про "дуже сильний приліт". За даними місцевих телеграм-каналів він був в районах Нового Мелітополя та Юрівки.