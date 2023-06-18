Зниклі внаслідок підриву ГЕС, кого росіяни кидають на першу лінію: хронологія 480 дня війни

Кремль не забирає свої війська з території України. Наші Збройні Сили продовжують потужно оборонятись та відвойовувати нашу землю.

Яка ситуація на полі бою та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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Керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни кидають на перший рубіж погано підготовлених та екіпірованих людей, яких їм зовсім не шкода. Це особовий склад, який непідготовлений, необізнаний у військовій науці. За словами Подоляка, фактично вони є стримувальною силою у зоні нашої відповідальності.

1:35 В Івано-Франківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що мали на увазі та чому військовозобов'язаним написали прийти у міський ТЦК у 10-денний термін.

Основна мета наказу – це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних,

– йдеться у повідомленні.

Тобто дію наказу продовжили через воєнний стан. А як тільки оголошують воєнний стан, військовозобов'язаний повинен навідатися до ТЦК СП упродовж 10 днів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зниклими безвісти вважається 31 людина. У МВС України також розповіли, що загинуло 16 людей: 14 – на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині.