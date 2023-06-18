Зниклі внаслідок підриву ГЕС, кого росіяни кидають на першу лінію: хронологія 480 дня війни
Кремль не забирає свої війська з території України. Наші Збройні Сили продовжують потужно оборонятись та відвойовувати нашу землю.
Яка ситуація на полі бою та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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1:35 В Івано-Франківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що мали на увазі та чому військовозобов'язаним написали прийти у міський ТЦК у 10-денний термін.
Основна мета наказу – це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних,
– йдеться у повідомленні.
Тобто дію наказу продовжили через воєнний стан. А як тільки оголошують воєнний стан, військовозобов'язаний повинен навідатися до ТЦК СП упродовж 10 днів.00:56 Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зниклими безвісти вважається 31 людина. У МВС України також розповіли, що загинуло 16 людей: 14 – на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині.