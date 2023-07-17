"Надзвичайна подія" на Кримському мосту: хронологія 509 дня війни

Кремль досі намагається захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Українські військові продовжують кілометр за кілометром звільняти нашу землю.

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На Кримському мості сталась "надзвичайна подія". У російських соцмережах піднялася паніка. Місцеві мешканці чули вибухи. Відомо, що щось сталось близько 145 опори Кримського мосту зі сторони Краснодарського краю Росії. Окупаційна "влада" повідомила, що сталося якесь "ЧП".Росія та Китай розпочинають спільні морські військові навчання. Їх нібито проведуть заради "безпеки".Дональд Трамп заявив, як змусить Зеленського та Путіна до переговорів. За його словами, Зеленському він сказав би: "Досить. Ви повинні укласти угоду". А Путіну Трамп збирається погрожувати додатковим озброєнням України.