"Надзвичайна подія" на Кримському мосту: хронологія 509 дня війни

Кремль досі намагається захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Українські військові продовжують кілометр за кілометром звільняти нашу землю.
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На Кримському мості сталась "надзвичайна подія". У російських соцмережах піднялася паніка. Місцеві мешканці чули вибухи. Відомо, що щось сталось близько 145 опори Кримського мосту зі сторони Краснодарського краю Росії. Окупаційна "влада" повідомила, що сталося якесь "ЧП".1:05
Росія та Китай розпочинають спільні морські військові навчання. Їх нібито проведуть заради "безпеки".00:33
Дональд Трамп заявив, як змусить Зеленського та Путіна до переговорів. За його словами, Зеленському він сказав би: "Досить. Ви повинні укласти угоду". А Путіну Трамп збирається погрожувати додатковим озброєнням України.