Росія атакувала Україну ракетами зТу-95мс та "Шахедами", лунали вибухи: хронологія 572 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові продовжують відбивати кожен клаптик нашої землі. Буквально напередодні наші воїни визволили Кліщіївку Донецької області.

Яка ситуація на полі бою, в регіонах та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також ЗСУ остаточно звільнили Кліщіївку на Донеччині: хронологія 571 дня війни