Росія атакувала Україну ракетами зТу-95мс та "Шахедами", лунали вибухи: хронологія 572 дня війни

18 вересня 2023, 06:23
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Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові продовжують відбивати кожен клаптик нашої землі. Буквально напередодні наші воїни визволили Кліщіївку Донецької області.

Яка ситуація на полі бою, в регіонах та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу

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05:59, 18 вересня

Вибухи на Хмельниччинні

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи у Хмельницькій області. За його даними, працювала ППО. 

Телеграм-канали писали про вибухи в Старокостянтинові. 

05:19, 18 вересня

ЗМІ писали про вибухи в Дніпропетровській області, проте офіційно влада про це не повідомляла. 

01:57, 18 вересня

Росія могла запускати дрони-камікадзе по Одеській області. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що працювала ППО. 

00:28, 18 вересня

Ту-95мс злетів

 Повітряні сили заявили, що 7 Ту-95мс злетів з Оленегорська.  Саме тому українців попередили про можливі пуски крилатих ракет. 

 

Автор: Діана Квасневська