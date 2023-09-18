Росія атакувала Україну ракетами зТу-95мс та "Шахедами", лунали вибухи: хронологія 572 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові продовжують відбивати кожен клаптик нашої землі. Буквально напередодні наші воїни визволили Кліщіївку Донецької області.
Яка ситуація на полі бою, в регіонах та у дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи у Хмельницькій області. За його даними, працювала ППО. Телеграм-канали писали про вибухи в Старокостянтинові. ЗМІ писали про вибухи в Дніпропетровській області, проте офіційно влада про це не повідомляла. Росія могла запускати дрони-камікадзе по Одеській області. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що працювала ППО. Повітряні сили заявили, що 7 Ту-95мс злетів з Оленегорська. Саме тому українців попередили про можливі пуски крилатих ракет.
Вибухи на Хмельниччинні
Ту-95мс злетів
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи у Хмельницькій області. За його даними, працювала ППО.
Телеграм-канали писали про вибухи в Старокостянтинові.
ЗМІ писали про вибухи в Дніпропетровській області, проте офіційно влада про це не повідомляла.
Росія могла запускати дрони-камікадзе по Одеській області. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що працювала ППО.
Повітряні сили заявили, що 7 Ту-95мс злетів з Оленегорська. Саме тому українців попередили про можливі пуски крилатих ракет.