Чи є загроза блекаутів, вибухи на Хмельниччині: хронологія 613 дня війни

29 жовтня 2023, 07:03
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Кремль не виводить свої війська з території України, тому наші військові продовжують потужно протистояти ворогу. Українські бійці день у день працюють над визволенням нашої країни.

Яка ситуація в Україні на полі бою, в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу

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09:20, 29 жовтня

Скильки зерна експортували новим коридором

Попри повідомлення у ЗМІ про зупинку роботи коридору, Україна продовжує експортувати зерно.

Речник українських Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що коридор працює. За його словами, Україна наближається до відмітки у 1,5 мільйона тонн, які вже перевантажили цим коридором. 
 

08:05, 29 жовтня

Атака по Нікополю

Росія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області з артилерії. Вороги чотири рази атакували місто. Вони пошкодили державну установу, приватне підприємство, 6 житлових будинків.

07:57, 29 жовтня

Втрати окупантів

Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 660 одиниць особового складу. З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло вже 299 080 ворожих бійців.


Втрати ворога на фронті / Генштаб ЗСУ

07:31, 29 жовтня

Росія атакувала Миргородський район

Російські окупанти атакували Миргородський район Полтавської області.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія скерувала по регіону КАР Х-59 із літака Су-34. Ракету запустили з повітряного простору Бєлгородської області.

Попередньо без втрат та руйнувань. 

07:10, 29 жовтня

Повітряні сили ЗСУ збили всі ворожі дрони

Наші військові збили всі 5 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед", якими ворог атакував Україну. Зокрема, їх збили над Миколаївською, Запорізькою та Хмельницькою областю. 

Росія запускала "Шахеди" з південно-східного напрямку, а саме з російського Приморсько-Ахтарська. 

07:03, 29 жовтня

Росія почала застосовувати новий безпілотник

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що окупанти почали застосовувати новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі.

Мовиться про нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" – дрон "Изделие-53", який нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

06:35, 29 жовтня

Вибух в Росії

У Росії в районі Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї вночі пролунав вибух. Мешканці бачили заграву. Проте вороги відзвітували, що нібито постраждалих та пошкоджень немає. 

06:20, 29 жовтня

Вибухи у Хмельницькій області

Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Хмельницькій області пролунали  вибухи. За його словами, працювали сили ППО. 

Про ймовірні влучання інформація не надходила. 

06:00, 29 жовтня

Кремль знову атакував Херсонську область

Росія атакувала Херсонську область 63 рази, випустивши 301 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По Херсону випустили 16 снарядів.

Також було 28 прильотів КАБів по Херсонщині. Зокрема, влучили в Бериславському та Херсонському районах. 

На жаль, через атаки росіян постраждали 5 людей. Окрім того, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення навчального закладу у Бериславі.

02:46, 29 жовтня

Скільки боєприпасів треба ЗСУ

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що наразі жодна з держав світу не здатна покрити потреби України в боєприпасах. За його словами, навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються, то спроможностей це покрити не вистачить. 
 

00:54, 29 жовтня

Вибухи в Криму

Вночі вибухи пролунали в Чорноморську, районі Євпаторії та Саків. Ворожі телеграм-канали писали про атаку дронами. 

Згодом російське міноборони відзвітувало про нібито знищення "36 українських безпілотників" у небі над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною Криму.

00:46, 29 жовтня

Чи є загроза блекаутів

Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що ймовірність блекаутів "дуже залежить від обстрілів". Адже ризики відключень є у випадку, якщо будуть масштабні обстріли, та виникнуть пошкодження великих енергооб'єктів.  

Автор: Діана Квасневська