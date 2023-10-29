Чи є загроза блекаутів, вибухи на Хмельниччині: хронологія 613 дня війни
Кремль не виводить свої війська з території України, тому наші військові продовжують потужно протистояти ворогу. Українські бійці день у день працюють над визволенням нашої країни.
Яка ситуація в Україні на полі бою, в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Попри повідомлення у ЗМІ про зупинку роботи коридору, Україна продовжує експортувати зерно. Речник українських Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що коридор працює. За його словами, Україна наближається до відмітки у 1,5 мільйона тонн, які вже перевантажили цим коридором. Росія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області з артилерії. Вороги чотири рази атакували місто. Вони пошкодили державну установу, приватне підприємство, 6 житлових будинків. Російські окупанти атакували Миргородський район Полтавської області. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія скерувала по регіону КАР Х-59 із літака Су-34. Ракету запустили з повітряного простору Бєлгородської області. Попередньо без втрат та руйнувань. Наші військові збили всі 5 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед", якими ворог атакував Україну. Зокрема, їх збили над Миколаївською, Запорізькою та Хмельницькою областю. Росія запускала "Шахеди" з південно-східного напрямку, а саме з російського Приморсько-Ахтарська. Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що окупанти почали застосовувати новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі. Мовиться про нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" – дрон "Изделие-53", який нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. У Росії в районі Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї вночі пролунав вибух. Мешканці бачили заграву. Проте вороги відзвітували, що нібито постраждалих та пошкоджень немає. Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Хмельницькій області пролунали вибухи. За його словами, працювали сили ППО. Про ймовірні влучання інформація не надходила. Росія атакувала Херсонську область 63 рази, випустивши 301 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По Херсону випустили 16 снарядів. Також було 28 прильотів КАБів по Херсонщині. Зокрема, влучили в Бериславському та Херсонському районах. На жаль, через атаки росіян постраждали 5 людей. Окрім того, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення навчального закладу у Бериславі. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що наразі жодна з держав світу не здатна покрити потреби України в боєприпасах. За його словами, навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються, то спроможностей це покрити не вистачить. Вночі вибухи пролунали в Чорноморську, районі Євпаторії та Саків. Ворожі телеграм-канали писали про атаку дронами. Згодом російське міноборони відзвітувало про нібито знищення "36 українських безпілотників" у небі над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною Криму. Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що ймовірність блекаутів "дуже залежить від обстрілів". Адже ризики відключень є у випадку, якщо будуть масштабні обстріли, та виникнуть пошкодження великих енергооб'єктів.
Скильки зерна експортували новим коридором
Атака по Нікополю
Втрати окупантів
Росія атакувала Миргородський район
Повітряні сили ЗСУ збили всі ворожі дрони
Росія почала застосовувати новий безпілотник
Вибух в Росії
Вибухи у Хмельницькій області
Кремль знову атакував Херсонську область
Скільки боєприпасів треба ЗСУ
Вибухи в Криму
Чи є загроза блекаутів
Попри повідомлення у ЗМІ про зупинку роботи коридору, Україна продовжує експортувати зерно.
Речник українських Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що коридор працює. За його словами, Україна наближається до відмітки у 1,5 мільйона тонн, які вже перевантажили цим коридором.
Росія вдарила по Нікополю Дніпропетровської області з артилерії. Вороги чотири рази атакували місто. Вони пошкодили державну установу, приватне підприємство, 6 житлових будинків.
Російські окупанти атакували Миргородський район Полтавської області.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія скерувала по регіону КАР Х-59 із літака Су-34. Ракету запустили з повітряного простору Бєлгородської області.
Попередньо без втрат та руйнувань.
Наші військові збили всі 5 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед", якими ворог атакував Україну. Зокрема, їх збили над Миколаївською, Запорізькою та Хмельницькою областю.
Росія запускала "Шахеди" з південно-східного напрямку, а саме з російського Приморсько-Ахтарська.
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що окупанти почали застосовувати новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі.
Мовиться про нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" – дрон "Изделие-53", який нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.
У Росії в районі Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї вночі пролунав вибух. Мешканці бачили заграву. Проте вороги відзвітували, що нібито постраждалих та пошкоджень немає.
Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Хмельницькій області пролунали вибухи. За його словами, працювали сили ППО.
Про ймовірні влучання інформація не надходила.
Росія атакувала Херсонську область 63 рази, випустивши 301 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По Херсону випустили 16 снарядів.
Також було 28 прильотів КАБів по Херсонщині. Зокрема, влучили в Бериславському та Херсонському районах.
На жаль, через атаки росіян постраждали 5 людей. Окрім того, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення навчального закладу у Бериславі.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що наразі жодна з держав світу не здатна покрити потреби України в боєприпасах. За його словами, навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються, то спроможностей це покрити не вистачить.
Вночі вибухи пролунали в Чорноморську, районі Євпаторії та Саків. Ворожі телеграм-канали писали про атаку дронами.
Згодом російське міноборони відзвітувало про нібито знищення "36 українських безпілотників" у небі над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною Криму.
Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що ймовірність блекаутів "дуже залежить від обстрілів". Адже ризики відключень є у випадку, якщо будуть масштабні обстріли, та виникнуть пошкодження великих енергооб'єктів.