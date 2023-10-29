Чи є загроза блекаутів, вибухи на Хмельниччині: хронологія 613 дня війни

Кремль не виводить свої війська з території України, тому наші військові продовжують потужно протистояти ворогу. Українські бійці день у день працюють над визволенням нашої країни.

Яка ситуація в Україні на полі бою, в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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