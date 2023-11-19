Ворог атакував Україну "Шахедами": хронологія 634 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові потужно вибивають ворога з нашої землі. Зокрема, наші бійці закріпились на лівому березі Херсона.

Яка ситуація на фронті, у дипломатії та щодо допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.

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