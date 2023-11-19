Ворог атакував Україну "Шахедами": хронологія 634 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте наші військові потужно вибивають ворога з нашої землі. Зокрема, наші бійці закріпились на лівому березі Херсона.
Яка ситуація на фронті, у дипломатії та щодо допомоги від партнерів – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог запустив по Києву багато груп дронів, які заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в місті лунала декілька разів за ніч. Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей, Начальник КМВА запевнив, що за інформацією на цю хвилину, в місті немає постраждалих чи критичних руйнувань. Перед опівніччю у Києві пролунала повітряна тривога. Після цього в столиці пролунали вибухи, на підступах до міста працювала ППО. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ посунули окупантів на 3 – 8 кілометрів від Дніпра у Херсонській області. Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому – це певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати, Проте Гуменюк додала, що ворог продовжує з артилерії поливати вогнем правий берег Херсонщини.
Ворог запустив по столиці орієнтовно 10 "Шахедів"
– заявив Сергій Попко.
Росія атакувала Київ
ЗСУ просунулись на лівому березі Дніпра
– зазначила речниця.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог запустив по Києву багато груп дронів, які заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в місті лунала декілька разів за ніч.
Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей,
Начальник КМВА запевнив, що за інформацією на цю хвилину, в місті немає постраждалих чи критичних руйнувань.
Перед опівніччю у Києві пролунала повітряна тривога. Після цього в столиці пролунали вибухи, на підступах до міста працювала ППО.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ посунули окупантів на 3 – 8 кілометрів від Дніпра у Херсонській області.
Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і тому – це певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати,
Проте Гуменюк додала, що ворог продовжує з артилерії поливати вогнем правий берег Херсонщини.