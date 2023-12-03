Ворог знову атакував "Шахедами": хронологія 648 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ дають потужну відповідь ворогу. Наші військові стримують наступ окупантів та визволяють захоплені землі.
Яка ситуація на фронті, в дипломатії, які країни надають Україні військову допомогу – читайте в тексті 24 Каналу.
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що за допомогою винищувачів F-16 Україна зможе навести лад у Чорному морі. Також наші військові зможуть збивати ракети та дрони противника, які атакують нашу країну. Окупанти випустили по нашій країні дрони-камікадзе типу "Шахед". У Хмельницькій області працювала ППО.
Ворожа атака "Шахедами"
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що за допомогою винищувачів F-16 Україна зможе навести лад у Чорному морі. Також наші військові зможуть збивати ракети та дрони противника, які атакують нашу країну.
Окупанти випустили по нашій країні дрони-камікадзе типу "Шахед". У Хмельницькій області працювала ППО.