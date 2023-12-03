Ворог знову атакував "Шахедами": хронологія 648 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ дають потужну відповідь ворогу. Наші військові стримують наступ окупантів та визволяють захоплені землі.

Яка ситуація на фронті, в дипломатії, які країни надають Україні військову допомогу – читайте в тексті 24 Каналу.

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