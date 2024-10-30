Росія пошкодила будинок в Києві, дрони долетіли до Москви: хронологія 980 дня війни

30 жовтня 2024, 08:36
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Автор: Діана Квасневська

Росія не полишає спроб наступати в Україні, проте ЗСУ з усіх сил стримують атаки ворога.

Яка ситуація на фронті, які мирні міста атакував ворог, чим допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:49, 30 жовтня

DeepState: ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку

Аналітики заявили, що Росія окупувала Богоявленку та Новоукраїнку. Окрім того, вороги просунулись в Селидовому та Ясній Поляні.

08:39, 30 жовтня

Дрони вдарили по Росії

Дрони атакували Москву, Брянську, Ростовську, Смоленську області. Російське міноборони заявило про "збиття" 23 безпілотників. Проте про "роботу ППО" в Московській області влада не писала, про це повідомляли ЗМІ.

08:05, 30 жовтня

ISW: ЗСУ відновили позиції в Торецьку, ворог наступає на декількох напрямках

Нещодавно українські сили відновили втрачені позиції в Торецьку на тлі російських наступальних операцій, що тривають у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції вздовж Червоного провулку у центрі Торецька,
– кажуть в ISW.

Проте окупанти наступають на південний схід від Куп'янська, на захід від Сватового, на захід та в центр Селидового, на схід від Курахового та на південний захід від Донецька в районі Вугледару.

07:45, 30 жовтня

Втрати ворога

Сили оборони України за минулу добу знищили 1560 російських військових, з початку повномасштабної війни – 693 640. Вороги втратили у техніці:

  • танків – 9 137 (+8),
  • бойових броньованих машин – 18 433 (+29),
  • артилерійських систем – 19 955 (+38),
  • РСЗВ – 1 242 (+1),
  • засобів ППО – 986 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 979 (+40),
  • крилатих ракет – 2 625 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 840 (+91),
  • спеціальної техніки – 3 567 (+1).
07:28, 30 жовтня

Росіяни запустили 62 дрони по Україні

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти запустили по Україні 62 безпілотники російських Орла та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 07:00 (30 жовтня – 24 Канал) підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях,
– заявили військові.

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що 25 безпілотників – локаційно втрачені.

06:36, 30 жовтня

Росія атакувала Київ

Росія запустила по Києву дрони-камікадзе типу "Шахед". Уламки дрона влучили в житловий будинок у Солом'янському районі, що спричинило пожежу. 

У будинку 9 поранених, серед них – 11-річна дівчинка.

Також атака росіян призвела до пожежі в 8-поверховій адміністративній будівлі. На щастя, вогонь ліквідували.