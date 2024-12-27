Літак в Актау збили росіяни, Молдова не має ППО: хронологія 1038 дня війни
У п'ятницю, 27 грудня, триває 1038 день війни. Україна продовжує давати відсіч росіянам.
24 Канал розкаже про головні події 27 грудня на фронті, основні заяви політиків і дипломатів.
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Хронологія 1038 дня війни
Оборонець загинув у квітні на Донеччині. Але його смерть офіційно підтвердили тільки 8 місяців потому. Сергій Капітула був щирим патріотом рідної землі, волелюбним юнаком, який з дитинства вирізнявся жертовністю та любов'ю до України. Сергій – Воїн по духу, люблячий син, турботливий брат, надійний друг та побратимом. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в пам'яті побратимів та всіх, хто його знав, За даними The Military Balance 2024, у Молдови формально існує один зенітно-ракетний полк із трьома пусковими установками С-125. Однак є сумніви щодо їхньої боєздатності, оскільки в пресі згадується, що ці комплекси могли бути продані ще у 2010-х роках. Станом на 2023 рік Молдова лише почала отримувати сучасні радари, зокрема Ground Master 200 від французької компанії Thales. Він не вигадав нічого кращого, аніж сказати, що "вірить у Бога". Далі з уст російського лідера пролунали банальні: "А Бог з нами". Фронт. Забезпечення. Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів, На думку глави ГУР, літак, що впав у Казахстані, був збитий російською ракетою із ЗРК "Панцир С1". Відомо, що ракета влучила по промисловій інфраструктурі області.
На війні загинув 18-річний волинянин Сергій Капітула
– ідеться в повідомленні.
У Молдови немає ППО, – Defence Express
Путіна запитали, чи є надія закінчити війну у 2025 році
США збільшують постачання зброї для стабілізації фронту, – Зеленський
– сказав президент.
Авіакатастрофа в Актау: Буданов заявив, що винна російська ракета
У Запоріжжі були вибухи вночі
Оборонець загинув у квітні на Донеччині. Але його смерть офіційно підтвердили тільки 8 місяців потому.
Сергій Капітула був щирим патріотом рідної землі, волелюбним юнаком, який з дитинства вирізнявся жертовністю та любов'ю до України. Сергій – Воїн по духу, люблячий син, турботливий брат, надійний друг та побратимом. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в пам'яті побратимів та всіх, хто його знав,
За даними The Military Balance 2024, у Молдови формально існує один зенітно-ракетний полк із трьома пусковими установками С-125. Однак є сумніви щодо їхньої боєздатності, оскільки в пресі згадується, що ці комплекси могли бути продані ще у 2010-х роках.
Станом на 2023 рік Молдова лише почала отримувати сучасні радари, зокрема Ground Master 200 від французької компанії Thales.
Він не вигадав нічого кращого, аніж сказати, що "вірить у Бога". Далі з уст російського лідера пролунали банальні: "А Бог з нами".
Фронт. Забезпечення. Дуже важливо, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів,
На думку глави ГУР, літак, що впав у Казахстані, був збитий російською ракетою із ЗРК "Панцир С1".
Відомо, що ракета влучила по промисловій інфраструктурі області.