Літак в Актау збили росіяни, Молдова не має ППО: хронологія 1038 дня війни

У п'ятницю, 27 грудня, триває 1038 день війни. Україна продовжує давати відсіч росіянам.

24 Канал розкаже про головні події 27 грудня на фронті, основні заяви політиків і дипломатів.

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Хронологія 1038 дня війни