Війна з Росією закінчиться у Криму, – Сенцов про те, коли Україна поверне півострів

Режисер і письменник Олег Сенцов заявив, що не знає, коли завершиться війна з Росією. Однак він твердо переконаний, що станеться це в українському Криму.

Колишній бранець Кремля наголосив, що Україна обов'язково повернеться на півострів. І перебуватиме наша держава там у статусі переможця.

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"Ми не знаємо, коли вона (війна – 24 канал) закінчиться, але ми точно знаємо, де вона завершиться і хто в ній переможе", – сказав Олег Сенцов.

Війна з Росією остаточно скінчиться на українській землі Криму, на моїй батьківщині, там, куди ми обов’язково повернемося. Переможцями,

– зауважив режисер.

Окупація Криму Росією

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії

Мілітаризація Криму Росією

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території півострова та у Чорному морі.

Країна-агресор систематично завозить важку техніку до Криму. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.

У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести свої війська і припинити окупацію.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

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