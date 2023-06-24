В Кремлі просили Пригожина "дати задню": заяву про війну пропонували пояснити "зломом"
В Москві не дуже хотіли воювати з Пригожиним, тому спершу намагалися з ним домовитися. Усі його заяви про оголошення війни пропонували списати на злом акаунту та підробку голосу.
Пропонували ватажкові "Вагнера" домовлятися ввечері 23 червня, відразу ж після оголошення ним війни російському міноборони. Дзвонив йому не Путін, але високопоставлений чиновник з Кремля. Пригожин йти на поступки відмовився, передає 24 Канал.
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Кремль намагався домовитися з Пригожиним
Про спроби Кремля дійти згоди з Пригожиним російським ЗМІ розповів чиновник з Москви, який побажав залишитися анонімним. Відразу ж після демаршу ватажка "Вагнера" російська верхівка ще мала надію порозумітися з ним, та навіть почала придумувати способи, якими можна було б зам'яти скандал.
Йому дзвонили з АП (не Путін) і пропонували дати задню, а всі його повідомлення пояснити зломом та підробкою голосу,
– розповів чиновник.
Пригожин від пропозиції відмовився, і вже після цього російський диктатор Владімір Путін наказав відкрити проти нього кримінальну справу та "розібратися по-жорсткому". Втім, здається, у Кремлі все ж сподівалися на успіх переговорів, бо версію про те, що акаунт Пригожина зламали, вже почали розповсюджувати деякі пропагандистські телеграм-канали.
Наступного дня Путін виступив з екстреною заявою і назвав Євгенія Пригожина зрадником, а його дії – збройним заколотом. Пригожин не залишив це без відповіді й також записав звернення. У ньому він звинуватив російського диктатора у обмані і корупції та заявив, що не зраджував Росію, а навпаки – є її палким патріотом.
Пригожин оголосив війну міноборони Росії: останні новини
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