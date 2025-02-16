Ризик зростає: чи справді Росія може напасти на Польщу чи країни Балтії

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може напасти на Польщу чи країни Балтії через територію Білорусі. Ризики дійсно зростають, але є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що наразі ніякого угруповання на 100-150 тисяч особового складу в Білорусі немає. Це поки що тільки прогнози.

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Чи здатна Росія напасти на Польщу чи країни Балтії

На думку Шарпа, 100-150 тисяч особового складу – це не те угруповання, яке створить загрозу Європі чи конкретно Польщі. Сюди ж варто додати й можливості російської армії. До прикладу, вони більш ніж рік намагаються взяти Часів Яр Донецької області. А ресурси їхні поступово виснажуються.

Коли ми говоримо про потенційний напад, то треба говорити про цілі та можливості досягти успіху. Є НАТО. Є та ж польська армія, яка сильніша за угруповання "напівзеків" зі старою радянською зброєю, яке атакує малими групами по 5 людей,

– сказав Шарп.

НАТО є значно сильнішим за Росією на рівні конвенційного озброєння. Також не варто забувати про ядерну зброю. Навряд чи Росія захоче піти на обмін ядерними ударами заради частини території Польщі. Окрім того, в разі такого нападу на країну-агресорку одразу введуть максимальні санкції. У випадку з Україною Захід, на жаль, так не діє.

Попри все, ризики такої війни завжди існують. Коли ворог нарощує сили; проводить диверсії та загалом нагнітає атмосферу, то загроза незапланованих бойових дій зростає. І якщо в цей момент армія буде не в найкращому стані, то буде багато проблем.

Європа мала б серйозно ставитися до цієї загрози. Але це їхній вибір. Вони 3 роки дивляться за повномасштабною війною. 10 років за агресією Росії в Україні. А можна ще й згадати війну в Грузії 2008 року. Здається, не всі уряди сприймають цю війну як свою чи майже свою. Це одна з проблем, чому Україні не допомогли більше. Ну і вони не приділяють достатньої уваги своїй безпеці,

– зазначив Шарп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може напасти на країни НАТО. Ситуація стане загрозливішою, якщо США вирішать вийти з Альянсу.