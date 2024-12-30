У Латвії вважають, що Росія не наважиться на неї напасти

Балтійським державам не варто побоюватися повномасштабної агресії з боку Росії. Вона не здатна на новий великий напад, вважає командувач Національними збройними силами Латвії.

Росія вже зазнає великих втрат в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Національними збройними силами Латвії Леоніда Калніньша, слова якого передає Delfi.

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Чи може Росія напасти на Латвію

Калніньш зазначив, що Росія зосереджена на війні в Україні, де зазнає "доволі великих втрат". Попри це, РФ все ще здатна здійснювати диверсійні акції або локальні малі операції.

Якщо розглядати набагато масштабніше, наприклад, тотальний напад на всю країну, Латвію, країни Балтії, то, звісно, це повністю виключено,

– вважає він.

Він також наголосив, що будь-яка агресія, навіть на локальному рівні, отримає негайну відповідь союзників по НАТО відповідно до 5-ї статті Альянсу.

"З цілковитою впевненістю можу сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував", – додав Калніньш.

Росія, за його словами, нині використовує комплексний підхід у своїх гібридних атаках. Це може включати диверсії як у фізичній площині, так і в кіберпросторі. Крім того, РФ прагне впливати на суспільство, зокрема шляхом створення невдоволення економічними умовами.

Нагадаємо, лідери Фінляндії, Латвії та Естонії висловили стурбованість щодо неготовності НАТО до боротьби з Росією без підтримки США та закликали до посилення оборони Європи. Вони також визнали, що Європа перебуває на межі можливостей допомоги Києву.