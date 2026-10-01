Війна в Україні йде погано для Путіна, тому відбувається посилення ядерних погроз, – Рютте

Росія у середу, 30 вересня, вкотре заговорила про застосування ядерної зброї. Погрози пролунали на тлі збільшення російських диверсій у країнах-членах НАТО та ЄС.

Водночас Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що погрози ядеркою пов'язані з невдачами Кремля в Україні. Про це політик розповів у середу, 30 вересня, у Брюсселі під час саміту з питань оборони та космосу.

Як у НАТО відповіли на погрози Москви?

Марк Рютте відповів на запитання щодо можливого застосування Росією ядерної зброї проти країн-членів НАТО, зокрема країн Балтії. Він зазначив, що наразі такої загрози немає.

Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно,

– сказав Рютте.

Однак Генсек НАТО зазначив, що Північноатлантичний альянс реагуватиме на подібні заяви та продовжить зміцнювати власну безпеку. Рютте наголосив, що Росія використовує погрози та гібридні атаки для того, щоб розділити держави Альянсу та відвернути їхню увагу від війни в Україні.

Він зазначив, що Кремль має серйозні проблеми на фронті. Через це країна-агресорка збільшує диверсії проти Заходу та вдається до ядерних погроз.

Війна в Україні йде погано для Путіна, тому відбувається посилення ядерних погроз та російських диверсій у Європі,

– заявив Рютте.

Водночас Генсек НАТО закликав зберігати спокій і продовжувати підтримувати Україну, зокрема постачати їй необхідні засоби ППО.

Нагадаємо, що того дня Росія надіслала НАТО документ, у якому вкотре погрожувала застосуванням ядерної зброї. У Кремлі сказали, що готові піти на такий крок у разі, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область. Москва також звинуватила Європу у створенні ризику прямого конфлікту.

У відповіді НАТО наголосили на своєму оборонному статусі та засудили будь-яку ядерну риторику. Представниця Північноатлантичного альянсу також закликала Росію негайно припинити загарбницьку війну.