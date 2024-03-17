Путін боїться війни з країнами НАТО, – прем'єрка Естонії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас стверджує, що російський президент Владімір Путін боїться війни з НАТО, але намагається залякати Захід. У такий спосіб він прагне стримати їхні дії.

Таку заяву зробила прем'єрка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю BBC.

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Про що говорила естонська прем'єрка

За її словами, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", однак його погрози також слід сприймати серйозно.

Він погрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися в своїх діях,

– сказала Каллас.

На її думку, це своєрідна пастка самостримування, бо "якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати себе, а це саме те, чого прагне Путін".

"Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо", – резюмувала Каллас.

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