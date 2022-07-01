Україна військовим шляхом може ставити на коліна Росію, – Давидюк

В той час, коли Путін намагається переписувати минуле, Україна змінює майбутнє. Зараз потрібно дуже цинічно і жорстко дивитись на те, що відбувається. З одного боку – нам потрібно воювати, а з іншого боку – треба робити так, аби світ тиснув на Росію і змусив її вивести свої війська з нашої території.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що робити це треба не шляхом "збереження обличчя Путіна", а тільки через звільнення територій, це наш сценарій.

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І на мою думку, якщо ми подивимось на вчорашні успіхи – Зміїний, кілька звільнених сіл на Херсонщині та Харківщині, то це нам вказує на те, що Україна здатна військовим шляхом поставити на коліна Росію,

– стверджує Микола Давидюк.

За словами політолога, що більше Росія перед нами демонструватиме свою слабкість, то все більше загострюватиметься апетит у російських сусідів.

"Якщо вже навіть беззбройна Фінляндія пішла до НАТО, то Японія і Китай вже точно дивляться на Росію, як на потенційну жертву, яку вони будуть розривати", – зазначає фахівець.

Україні треба розуміти, що у той час, коли у світі є змога знаходити сильних союзників, головне не вестись на пропозиції латентних союзників твого ворога, резюмує Давидюк.

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Останні новини із російсько-українського фронту

Протягом 30 червня російські окупанти продовжили поливати вогнем позиції ЗСУ на усіх напрямках. У Генштабі звертали увагу, що на певних ділянках боротьби ворог намагається просуватись уперед, а на окремих – лише відкриває вогонь по українських військових.

Також повідомляли, що Збройні Сили України по всій лінії зіткнення ведуть оборонні дії. Попри це українським військовим вдається проводити вдалі контрнаступи й звільняти від окупантів деякі населені пункти. Сили оборони на Криворізькому напрямку звільнили та взяли під контроль населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області.

Розвідка повідомляла, що російські загарбники з напрямку Шахтарська спробували обстріляти позиції українських захисників та захисниць. Однак ППО збила усе й зруйнувала плани ворога. Вибух пролунав поблизу Дебальцевого. Можливо, там і впали уламки. Усі деталі наразі встановлюють.