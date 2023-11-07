У 2023 році – це принципово інша війна, – Данілов назвав 7 важливих уроків

Олексій Данілов заявив, що розв'язана проти України повномасштабна агресія Росії запустила процес глобальної трансформації. Світ зіткнувся з війною принципово нового типу – химерним гібридом окопних тактик та мережевих технологій, помножених на шалену динаміку змін.

Секретар РНБО Олексій Данілов написав статтю у свої авторській колонці для "Української правди". Вона присвячена російсько-українській війні.

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Які особливості цієї війни

Данілов зауважив, що українці нині вимушені жити в умовах невизначеності та непередбачуваності. Адже зараз не працюють жодні прогнози щодо ходу війни Росії проти України, результативності антиросійських санкцій та ефективності міжнародних безпекових механізмів.

Війна у 2023 році – це принципово інша війна, ніж у 2022-му. Україна цього року – це зовсім інша країна, ніж була торік. Сили оборони України зараз і вчора – це якісно інша армія. Швидкість змін має значення, виграє той, хто сміливіший, креативніший та інноваційніший,

– пише секретар РНБО.

За його словами, на полі бою відбуваються змагання волі та технологій. ЗСУ за майже 2 роки повномасштабної війни пройшли шлях, який в інших випадках займає не одне покоління. Наші захисники пишуть нові бойові статути та закладають теорії й практики ведення воєн нового типу. Також вони формують важливі уроки.

Які уроки назвав Данілов

Як пояснив секретар РНБО, перший урок полягає в тому, що воля є основою для боротьби. Він назвав впевненість у перемозі та цінності свободи абсолютним імперативом. Другий урок стосується зброї. За словами Данілова, формула сталого миру – це формула сучасної зброї, яка спирається на міць вітчизняного ВПК. З початком війни Україна не тільки зберегла виробничі потужності – вона з кожним місяцем тільки нарощує кількість та номенклатуру зброї, а далі ці результати будуть більшими.

Данілов заявив, що третій урок полягає в тому, що фундамент держави базується на технологіях та науці. Як приклад він навів найвищу кваліфікацію наших IT-спеціалістів, що допомагає кожного дня ЗСУ нівелювати перевагу російських окупантів у кількості українською якістю. Посадовець також зауважив, що інженери та конструктори БпЛА створили новий рід військ. Четвертий урок стосується української військової науки. Набуті важкою кров’ю наших воїнів знання дозволяють створити вже сьогодні унікальну українську військову школу та проводити навчання за "українським стандартом".

Урок п’ятий. "Анти Будапешт". Ніяких розмитих гарантій безпеки, тільки ратифіковані на парламентському рівні угоди з чітким алгоритмом дій і затвердженою номенклатурою військової допомоги. Процес підготовки до укладення двосторонніх безпекових угод Україна вже розпочала,

– пише Данілов.

Шостий урок полягає в тому, що мобілізація спирається на підготовлені резерви, а також на чітку систему обліку. За словами посадовця, на сьогодні Україна як держава знає про кожного свого військовозобов’язаного більше, ніж коли-небудь. А сьомий урок – це жорсткий прагматизм у відстоюванні національних інтересів України, а також повага до інтересів союзників нашої держави.

Інші заяви Данілова